Logitech全新軌跡球滑鼠 人體工學認證減疲勞

Logitech無線軌跡球滑鼠廣受好評，品牌旗下的ERGO和ERGO M575系列受辦公室工作人士歡迎。這次升級版獲得美國人體工學協會認證，用上改良靜音按鍵設計，有效降低80%點擊噪音，並改善連接方式與電池續航力，提供更流暢操作體驗，並適合大多數手型。

大部分文職打工仔相信都需要用到滑鼠工作，長時間使用當然要揀隻好滑鼠。Logitech最近推出兩款升級版無線藍牙滑鼠ERGO S和ERGO M575 S，軌跡球設計兼有美國人體工學專業認證，連同靜音按鍵設計，滿足現代健康辦公需求。

軌跡球設計降低控制鼠標時需要移動手腕造成的肌肉壓力，ERGO S減少前臂肌肉活動量達27%，ERGO M575 S則減少25%，有助減緩滑鼠手和肩頸痠痛等常見職場健康問題。透過拇指控制功能，毋須移動手臂即可移動游標，因此手部可完全支撐在符合人體工學的設計造型上。有效改善手部姿勢，可減少手腕活動引致的疲勞。

改良靜音續航力

ERGO S配備可調整轉軸，可因應習慣調整0度與20度兩個使用角度，減少手臂負擔。充電接口從Micro USB升級為USB-C，充電1分鐘即可提供整天使用，完全充電後續航時間更可達120天。雙模連線技術支持藍牙和Logi Bolt接收器，一插即用，而且支援多工使用。