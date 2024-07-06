Logitech新出iPad鍵盤保護套　比官方Magic Keyboard平35%

Logitech新出Combo Touch iPad Pro及iPad Air專用鍵盤保護套，價錢由$1598起。

Logitech專為新款M4版iPad Pro和M2版iPad Air推出全新設計的Logitech Combo Touch鍵盤套，採用可持續材料製造，為現今最薄最輕的型號。4款鍵盤套建議零售價由$1598至$1998，對比起官方Apple的精妙鍵盤，價錢平35%起，相當抵玩。

更輕更薄加大觸控板 Logitech全新推出的Combo Touch鍵盤保護套，專為最新iPad Pro和iPad Air而設，打字、繪圖、瀏覽和閱讀多種使用體驗。文書處理時即能以10至60度調整角度打字，繪圖或閱讀時也可以一秒拆卸鍵盤，平放作圖或手持閱讀。 iPad Pro專用的Combo Touch比前代產品體積減少了22%、重量減輕了17%，而iPad Air專用的則減少了13%的體積和14%的重量。今次升級還擴大了Multi-Touch多點觸控板的使用面積，13吋版本增加了67%、11吋版本增加了10%的面積。iPad Pro的Combo Touch提供石墨灰色，iPad Air 型號提供牛津灰色。

新增勿擾模式 Combo Touch支援Apple Smart Connector技術，裝上後即能連線配對並供電。除了有即拆卸與鍵盤的設計，全方位密合包覆的外殼，有效避免iPad磨損和刮傷。新一代Combo Touch在iPad OS快捷鍵上新增「勿擾模式」，令一鍵專注工作。 鍵盤間距適中並有自動背光的鍵帽，提供16級亮度。快捷鍵簡化了音量控制、媒體播放、勿擾模式、截屏等常用指令，更加方便。鍵盤保護套於Logitech全線體驗店、官方網店及其他指定零售店有售，建議零售價為$1598起。