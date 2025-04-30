Logitech for Business發布全新商用產品　視訊觸控螢幕、智能空間感測器及攝影機擴充套件

Logitech for Business舉行新品發布會，推出兩款新產品「Rally Board 65全功能視訊協作觸控螢幕」及「Spot智能空間感測器」，另有更新Rally Camera Streamline Kit攝影機擴充套件組及一系列辦公室設備，達至Logi Work智慧辦公理念。
智能視訊觸控螢幕
Logitech Rally Board 65為品牌首次將65吋觸控螢幕與視訊攝影機融合，專為會議室及開放式辦公空間而設計。配置滾輪腳架易於移動，而且支持桌面、壁掛及腳架3種安裝方式，可以將屏幕輕鬆翻轉，自選鏡頭角度設置在下方或上方，方便不同空間使用。
提供AI智慧影像技術，配備4K高解析影像、115度超廣角鏡頭與及自家RightSight 2 AI智慧取景技術，可自動調整鏡頭構圖，呈現最佳視角。景深模糊功能（Depth Blur）提升會議品質，聚焦於演講者或參與主體，減少背景的雜訊及干擾。
內建喇叭、6顆波束成形咪高峰及RightSound 2 AI智慧音訊技術，自動降噪，消除背景聲干擾，確保使用者聲音清晰傳遞。內置的環境感測器可追蹤會議室使用情況，還內置多個感測器，即時掌握空氣品質等環境健康指標。
智能空間感測器
另一件新品Logitech Spot智能空間感測器，以雷達驅動，用作提升會議空間管理與辦公健康。Spot即時監測空間使用情況與環境數據，包括自動偵測與預訂管理，當人員進入會議室，系統自動完成預訂；若空間閒置，則迅速釋出，進一步提升空間使用效率。
Spot更能實時追蹤二氧化碳濃度、室內溫度與空氣流通率，打造健康舒適的辦公環境。安裝簡單，支援USB-C或電池供電，產品外殼以回收塑料製成，外形簡約。
攝影機擴充套件組
Logitech Rally Camera Streamline Kit專為大型場地與教室而設，可透過多一個鏡頭及無線藍牙按鈕，方便快速切換鏡頭視角如講者特寫、全景或黑板等，提升簡報流暢度與互動體驗。套件支持最長100公尺的安裝距離，可選壁掛、天花板等多種安裝方式，並搭配旋轉鎖定設計，兼容所有主流視訊平台，還可透過Logitech Sync進行遠端設備管理。
其他辦公產品
同場亦展出一系列辦公室必備的新品及人氣產品，當中包括即將推出的Logi Bolt USB-C接收器、可自訂快速按鍵的MX Creative Console、多款人體工學鍵盤及滑鼠、以及不同價位的耳機等等，適合商業及個人用途。