Logitech for Business發布全新商用產品　視訊觸控螢幕、智能空間感測器及攝影機擴充套件

Logitech for Business舉行新品發布會，推出兩款新產品「Rally Board 65全功能視訊協作觸控螢幕」及「Spot智能空間感測器」，另有更新Rally Camera Streamline Kit攝影機擴充套件組及一系列辦公室設備，達至Logi Work智慧辦公理念。

智能視訊觸控螢幕

Logitech Rally Board 65為品牌首次將65吋觸控螢幕與視訊攝影機融合，專為會議室及開放式辦公空間而設計。配置滾輪腳架易於移動，而且支持桌面、壁掛及腳架3種安裝方式，可以將屏幕輕鬆翻轉，自選鏡頭角度設置在下方或上方，方便不同空間使用。

提供AI智慧影像技術，配備4K高解析影像、115度超廣角鏡頭與及自家RightSight 2 AI智慧取景技術，可自動調整鏡頭構圖，呈現最佳視角。景深模糊功能（Depth Blur）提升會議品質，聚焦於演講者或參與主體，減少背景的雜訊及干擾。

內建喇叭、6顆波束成形咪高峰及RightSound 2 AI智慧音訊技術，自動降噪，消除背景聲干擾，確保使用者聲音清晰傳遞。內置的環境感測器可追蹤會議室使用情況，還內置多個感測器，即時掌握空氣品質等環境健康指標。