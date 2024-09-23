Logitech G發布全新電競產品　PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線電競滑鼠、G915 X系列電競鍵盤

Logitech G上周於上海舉行2024 logi PLAY產品發佈會，推出PRO X SUPERLIGHT 2 DEX及PRO 2 LIGHTSPEED無線電競滑鼠，而G915 X系列電競鍵盤亦首次亮相。9月23日香港正式開售，即日起至10月27日期間入手更有多項優惠和豐富禮品。

滑鼠配備Type-C充電功能，提供高達95小時的續航力。建議零售價$1499，推出黑、白、粉紅色3色，美感和技術同時兼顧。另一款PRO 2 LIGHTSPEED則是對稱設計、適合左或右手使用，規格及配色一樣，建議零售價$999。

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線電競滑鼠僅重60克，符合人體工學，毋須額外接收器，已直達8kHz回報率。配備Logitech G獨有的HERO 2感應器，提供高達44000 DPI精準度，並結合LIGHTFORCE光學混合微動技術，極大提升反應速度，並延長滑鼠壽命。

矮軸電競鍵盤G915 X

這系列無線電競鍵盤距離2019年G913薄型機械鍵盤推出已有5年，這次Logitech G帶來了G915 X LIGHTSPEED及G915 X LIGHTSPEED TKL無線RGB機械電競鍵盤 ，提供手感平衡的觸感軸、平滑順暢的線性軸及段落分明的青軸3款。

G915 X LIGHTSPEED系列無線鍵盤厚度僅2.3厘米，是品牌最纖薄的無線電競鍵盤之一；按鍵觸發行程從1.5毫米縮短至1.3毫米，反應更為迅速；鍵盤配有9個「KEYCONTROL」自訂功能鍵，每個按鍵最多可設定15種功能。

保持鋁合金材質外觀，並配備雙射出成型PBT鍵帽，支援LIGHTSPEED無線連接、藍牙連接及 Type-C有線連接。G915 X LIGHTSPEED及TKL版本的建議零售價分別為$1999及 $1799，有黑白雙色可供選擇。

新品優惠

為慶祝新品發佈及logi PLAY年度盛會，即日起至10月27日期間推出「PRO Winner 募集令」活動，購買以上新發佈之電競新品，即享3重優惠。包括$150 Steam Gift Card、送Logitech G證件套。購買Logitech G915X系列再送隨行杯；購買電競滑鼠，再送訂製logi PLAY金屬徽章。同時亦可享以下2選1購物優惠，單一收據滿$500或$1000，即可換領$50或$100 Food Panda禮券；滿 $2000可選Logitech G A10耳機。