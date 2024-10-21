Logitech G電競新品全套實試　PRO X SUPERLIGHT 2 DEX滑鼠配G915 X鍵盤打機更投入

Logitech G早前推出PRO X SUPERLIGHT 2 DEX電競滑鼠及G915 X電競鍵盤，可更投入專業打機體驗。

Logitech G在8月於上海舉行2024 logi PLAY產品發佈會，推出多款全新電競產品，包括PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線電競滑鼠，以及G915 X系列電競鍵盤首次亮相。今次試用兩款旗艦新品遊玩FPS遊戲《Ready or Not》，以及與PRO X 60職業機械式電競鍵盤作對比，兼試用PRO X 2 LIGHTSPEED電競耳機全套產品。

輕巧靈敏滑鼠 拿起PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線電競滑鼠，第一個觀感就是輕！這款僅重60g的無線電競滑鼠，底部只有0.7毫米薄，輕如無物，霧面質素柔滑，大小剛好符合人體工學，手感極佳，能減輕手部負擔，長時間使用都不覺累。 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX為右手專用滑鼠，按鍵並非靜音，不過按下聲音清脆、手感爽快。滾輪暢順，左旁設有兩個可自訂用途快捷鍵。滑鼠有高達8kHz回報率，配備HERO 2感應器提供高達44,000 DPI，打機時射擊不覺延遲而且精準。加上高追蹤能力和低功耗設計，需要瞄準還是快速移動都穩定準繩。結合LIGHTFORCE光學混合微動技術，提升反應速度並延長滑鼠壽命。 使用Type-C充電，續航力為95小時，即使工作時使用，大約可兩星期不充電。PRO X SUPERLIGHT 2 DEX建議零售價為$1499，有黑、白、粉紅3色。

極速觸發矮軸鍵盤 另一件重點新品要數G915 X LIGHTSPEED無線RGB機械電競鍵盤，距離上一代產品已有5年，新鍵盤經過改良，今次試用的是段落分明的青軸，敲擊回饋感相當有手感。對比上代外觀改動不大，保持鋁合金材質，配備雙射出成型PBT鍵帽，鍵帽上字體變大亦更簡潔。 G915 X LIGHTSPEED系列無線鍵盤厚度僅2.3厘米，是Logitech G最纖薄的無線電競鍵盤之一。按鍵觸發行程從1.5毫米縮短至1.3毫米，按下反應更為迅速。鍵盤新增9個「KEYCONTROL」自訂功能鍵，每個按鍵最多可設定15種功能，操作更加靈活。遊玩《Ready or Not》時，控制快捷暢順，減少延遲能作更快反應。 鍵盤支援LIGHTSPEED無線連接、藍牙連接及Type-C有線連接，建議零售價$1999，分別有黑白雙色可供選擇。

更專業精簡電競鍵盤 試用PRO X 60職業機械式60%電競鍵盤作比較，光學觸感茶軸手感更線性，按下亦較靜，但反應同樣靈敏，以及零反彈延遲。60%精簡鍵盤設計，好處是減少按錯，而且有更多空間使用滑鼠，不會碰撞，操控更加輕鬆。利用G HUB軟件，亦可作KEYCONTROL設定按鍵及個人配置，遊玩及使用時更加方便，同時遊戲模式、音量滾輪等都齊備。原價$1699，官網現時特價只需$1299。

電競耳機音效更沉浸 連同PRO X 2 LIGHTSPEED無線7.1聲道環繞音效電競耳機一併使用，打機體驗更佳。耳機外型靚仔，輕巧而且隔音效果良好，耳罩人造皮革柔軟，但帶點侷促感，可轉用附設的透氣絲絨耳罩，更加舒適。 內置石墨烯單體，細節精確並能還原音景動態，加上7.1聲道環繞音效，玩FPS時可聽得出來自不同方向，相當重要。耳機備有黑、白及粉紅色可供選擇，原價$2199現官網減至$1999。 優惠期送贈品 即使並非專業電競選手，不過有齊全副武裝打機感覺更正更投入，絕對值得入坑。Logitech G即日起至10月27日期間推出「PRO Winner 募集令」活動，購買電競新品即享三重優惠：

1. 可登記換領$150 Steam Gift Card；

2.送Logitech G證件套；購買Logitech G915X系列再送Logitech G隨行杯；購買電競滑鼠新品，再送訂製logi PLAY金屬徽章。

3. 單一收據滿$500或$1000，即可換領$50或$100 Food Panda禮券；滿$2000可選Logitech G A10耳機。