Logitech G 全新電競磁軸鍵盤 實試專業功能打機更強

電競產品愈出愈專業，提高電競玩家的實力及遊戲樂趣，好像Logitech G這款最新推出的PRO X TKL RAPID類比磁軸電競鍵盤，反應速度和精準度更強勁，加上不同輔助功能，令打機表現有優勢，為專業電競玩家配備之選。
電競專用配置
LOGITECH G PRO X TKL RAPID為品牌首個採用類比磁性鍵軸的電競鍵盤，與傳統機械鍵盤相比，磁性類比線性鍵軸按鍵回饋更均勻流暢，且磁性按鍵不會產生金屬摩擦耗損，延長鍵盤使用壽命。搭配加固紅軸減少按鍵晃動，按下的手感更加穩固。
14層結構設計包括多層減震材料，按鍵如靜音鍵盤沒有噪音，35g觸發力度按下，打機或打字手感極佳。採用霍爾效應感應技術，可設定每顆按鍵在不同力道按壓之下擁有兩個指令，最低觸發點0.1mm即可精準反應，在講求速度和精準度的快節奏遊戲中絕對有優勢。
自選觸發點及行程
KEY PRIORITY按鍵優先功能，可在G HUB軟件設定配置最多40對互斥功能按鍵，可以根據玩家的需求設置優先級，提供4種比對模式，包括按鍵行程優先、最後輸入優先、絕對優先及獨立按鍵優先。試玩FPS遊戲，設置左右移動的行程優先模式，可以按個人習慣配置，令移動更加快速準確，打得更爽。連續快速觸發技術（Rapid Trigger），實現快速重置與觸發；多點觸發功能可支援按壓深度不同時觸發不同操作，例如輕按行走、深按衝刺等。
鍵盤暗藏細節，包括空格鍵的泡棉填充及矽膠腳墊的支撐設計，亦有齊音量滾輪、媒體控制鍵及雙色射出PBT鍵帽與背光字符等。Logitech G PRO X TKL RAPID現已在Logitech體驗店、官方網店及授權店有售，建議零售價$1,699。
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