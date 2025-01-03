Logitech G 全新電競磁軸鍵盤 實試專業功能打機更強

LOGITECH G PRO X TKL RAPID為專業類比磁性鍵軸的電競鍵盤，可提升打機優勢及樂趣。

電競產品愈出愈專業，提高電競玩家的實力及遊戲樂趣，好像Logitech G這款最新推出的PRO X TKL RAPID類比磁軸電競鍵盤，反應速度和精準度更強勁，加上不同輔助功能，令打機表現有優勢，為專業電競玩家配備之選。

電競專用配置

LOGITECH G PRO X TKL RAPID為品牌首個採用類比磁性鍵軸的電競鍵盤，與傳統機械鍵盤相比，磁性類比線性鍵軸按鍵回饋更均勻流暢，且磁性按鍵不會產生金屬摩擦耗損，延長鍵盤使用壽命。搭配加固紅軸減少按鍵晃動，按下的手感更加穩固。

14層結構設計包括多層減震材料，按鍵如靜音鍵盤沒有噪音，35g觸發力度按下，打機或打字手感極佳。採用霍爾效應感應技術，可設定每顆按鍵在不同力道按壓之下擁有兩個指令，最低觸發點0.1mm即可精準反應，在講求速度和精準度的快節奏遊戲中絕對有優勢。