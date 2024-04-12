Lomo新相機Lomomatic 110 開箱實試重拾菲林機攝影樂趣

近年復古Y2K熱潮下，傻瓜機、CCD相機等回歸，手執一部菲林相機拍攝，的確比起用手機自拍亂影更好玩。Lomography最近推出一部極復古的110菲林相機Lomomatic 110，實試後立即愛上！
懷舊感110相機
Lomomatic 110菲林相機連閃光燈Golden Gate版本外形可愛，米白配橙色的塑膠外殼很有80年代懷舊感。長條形狀輕身方便，適合放入衫褲袋中取出即拍，很符合Lomo十大格言中之一的「Be Fast」，這句亦刻了在相機底部。
開箱有相機本體、圓形菲林鋁盒、可拆式閃光燈連顏色濾片及金屬相機帶一條，亦附說明書、海報及小誌。相機使用Minitar CX玻璃鏡頭，鏡頭焦距為23mm，設白天f2.8及夜間f5.6兩種光圈模式，亦可調較ISO設定，以及0.8、1、3米及無限遠區域對焦，還有B快門及MX多重曝光等不同玩法。
復古菲林質感
相機使用的110菲林市面上買少見少，Lomo推出了自家LomoChrome Metropolis冷調彩色負片、紫調負片、黑白及彩色負片多種選擇。只需將整個菲林放入相機菲林槽內，合上推拉即能捲上，Lomo有指定沖曬店推介，不難找。
拍攝時要用力按下，略嫌快門掣不太爽快，過片則是推拉動作，將鏡頭合上再拉開。廣角鏡拍出來寬廣，比想像中清晰。試拍用的Metropolis 100-400菲林顆粒感重，色調偏藍，而且相片上相框和菲林名稱很有質感。
Lomomatic 110有兩個版本，單機售價由$698起。雖然首次試拍有不少失敗作，不過令人很想立即再試驗，同時感受Lomo魅力及菲林樂趣。查詢：2525 5417