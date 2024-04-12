Lomo新相機Lomomatic 110 開箱實試重拾菲林機攝影樂趣

近年復古Y2K熱潮下，傻瓜機、CCD相機等回歸，手執一部菲林相機拍攝，的確比起用手機自拍亂影更好玩。Lomography最近推出一部極復古的110菲林相機Lomomatic 110，實試後立即愛上！

懷舊感110相機

Lomomatic 110菲林相機連閃光燈Golden Gate版本外形可愛，米白配橙色的塑膠外殼很有80年代懷舊感。長條形狀輕身方便，適合放入衫褲袋中取出即拍，很符合Lomo十大格言中之一的「Be Fast」，這句亦刻了在相機底部。

開箱有相機本體、圓形菲林鋁盒、可拆式閃光燈連顏色濾片及金屬相機帶一條，亦附說明書、海報及小誌。相機使用Minitar CX玻璃鏡頭，鏡頭焦距為23mm，設白天f2.8及夜間f5.6兩種光圈模式，亦可調較ISO設定，以及0.8、1、3米及無限遠區域對焦，還有B快門及MX多重曝光等不同玩法。