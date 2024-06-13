LOMO聯乘香港設計之父Henry Steiner　限量版Lomo'Instant Automat即影即有相機

經典設計限量版

被譽為「香港設計之父」的Henry Steiner，是一位生於奧地利的平面設計師，他在香港居住了60多年，匯豐銀行的標誌就是由他操刀，著名作品還有香港賽馬會、香港置地集團等，從鈔票設計到塑造品牌形像等等各種項目，他將於6月在M+舉行個展《石漢瑞：化圖為語》。

最新的Lomo'Instant Automat即影即有相機－Henry Steiner版本使用了他在2008年為Hong Kong Vienna Opera Ball設計的海報，靈感來自Gustav Klimt和李白的藝術作品，體現了Steiner的跨文化設計風格。這部限量版相機還附有一本Leporello摺頁書，詳細介紹了Steiner的故事和設計理念。