LOMO聯乘香港設計之父Henry Steiner　限量版Lomo'Instant Automat即影即有相機

LOMO迷又有新機要儲，LOMOGRAPHY與「香港設計之父」Henry Steiner（石漢瑞）聯乘推出限量版Lomo'Instant Automat即影即有相機－Henry Steiner 版本，融合中西式風格，充滿香港特色。
經典設計限量版
被譽為「香港設計之父」的Henry Steiner，是一位生於奧地利的平面設計師，他在香港居住了60多年，匯豐銀行的標誌就是由他操刀，著名作品還有香港賽馬會、香港置地集團等，從鈔票設計到塑造品牌形像等等各種項目，他將於6月在M+舉行個展《石漢瑞：化圖為語》。
最新的Lomo'Instant Automat即影即有相機－Henry Steiner版本使用了他在2008年為Hong Kong Vienna Opera Ball設計的海報，靈感來自Gustav Klimt和李白的藝術作品，體現了Steiner的跨文化設計風格。這部限量版相機還附有一本Leporello摺頁書，詳細介紹了Steiner的故事和設計理念。
中西合壁設計
相機正面印上了李白的《將進酒》，機背則有Gustav Klimt的《Judith and the Head of Holofernes》及粵劇女角兩張臉重疊，象徵著兩種文化之間的互動，與Steiner自己的「惡搞」式創意想法作呼應。
相機套裝包含的Splitzer影像分割器、外置廣角、魚眼和近攝鏡頭配件，更有多種曝光模式、顏色濾片及備有遙控快門功能的鏡頭蓋，可創作出有趣的照片。使用坊間容易買到的Instax Mini相紙，售價為$1,468，於官網和指定零售商發售。