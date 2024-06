LOMO聯乘香港設計之父Henry Steiner　限量版Lomo'Instant Automat即影即有相機

中西合壁設計

相機正面印上了李白的《將進酒》,機背則有Gustav Klimt的《Judith and the Head of Holofernes》及粵劇女角兩張臉重疊,象徵著兩種文化之間的互動,與Steiner自己的「惡搞」式創意想法作呼應。

相機套裝包含的Splitzer影像分割器、外置廣角、魚眼和近攝鏡頭配件,更有多種曝光模式、顏色濾片及備有遙控快門功能的鏡頭蓋,可創作出有趣的照片。使用坊間容易買到的Instax Mini相紙,售價為$1,468,於官網和指定零售商發售。