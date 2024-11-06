Lomo'Instant Wide Glass即影即有相機　升級玻璃鏡頭更銳利

以往Lomo的出品大多有玩具相機的感覺，但這一部Lomo’Instant Wide Glass配備90mm多層鍍膜玻璃鏡頭，相片更有銳利清晰的即影即有效果。無論是拍攝人像或廣角的鏡頭，這部相機適用於各種攝影風格。鏡頭焦距為90mm（相當於35mm），最近對焦距離為0.3m，可以捕捉到最細微的細節，取材更加豐富。

工作室攝影質素

相機專為攝影工作室和時尚攝影而設，快門和光圈保證精確曝光，另亦可作手動曝光補償控制。額外的手動固定f/22可提供更大的景深，PC同步線插孔有助於與外置閃光燈的無縫整合。更可以安裝三腳架增加穩定性，令即影即有不再只是街頭攝影的玩法。

跟Lomo相機一貫玩法，Lomo’Instant Wide Glass有多重曝光和B快門模式，可探索光線、分層和其他創新效果，亦有顏色濾片的內置閃光燈，將照片瞬間變成藝術作品。附送Splitzer影像分割器，可為拍攝效果開闢更多可能性，另亦配備了一個備有遙控快門功能的鏡頭蓋，拍攝更多變靈活。

Lomo'Instant Wide Glass即影即有相機現已在官網發售，定價為$1980。