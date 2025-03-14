M3版iPad Air／iPad 11 開賣　上代 M2 版／iPad 10 街價會否有平？｜機價行情

日前Apple在港正式開賣M3版iPad Air、跟A16晶片版iPad 11；而早在上週開放預售時，兩款裝置已在官方網店下架。不過直至本文刊登時，仍不難在街場各商號，找到上代M2 iPad Air跟iPad 10現貨庫存。
現時街場仍有不少庫存的M2版iPad Air，其中入門機型128GB Wi-Fi版本iPad Air 11，街場價低位約在$3,980位置，較M3新版便宜6百餘元左右。
M2版iPad Air 13較新版便宜7百港元
相對剩餘庫存較少的M2版iPad Air 13，標配128GB Wi-Fi版在先達、福榮等街場低位報$5,590左右，較M3新版便宜7百港元左右。
相對有明顯價差的iPad Air平板，入門iPad 10似乎因價格半身便宜關係，與iPad 11未有明顯差距，其64GB Wi-Fi機型街場低位約$2,650左右。
Mobile Magazine短評：M2版iPad Air支援Apple Intelligence功能，效能分別跟M3版未算太大；相對iPad 10僅稍便宜新版，但容量只有一半，吸引力相對不高。
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