熱門搜尋:
DSE 2025 網上熱話 啟德體育園 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 回南天 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-03-14 13:30:00

M3版iPad Air／iPad 11 開賣　上代 M2 版／iPad 10 街價會否有平？｜機價行情

分享：
M3版iPad Air／iPad 11 開賣　上代 M2 版／iPad 10 街價會否有平？｜機價行情

M3版iPad Air／iPad 11 開賣　上代 M2 版／iPad 10 街價會否有平？｜機價行情

adblk5

日前Apple在港正式開賣M3版iPad Air、跟A16晶片版iPad 11；而早在上週開放預售時，兩款裝置已在官方網店下架。不過直至本文刊登時，仍不難在街場各商號，找到上代M2 iPad Air跟iPad 10現貨庫存。

現時街場仍有不少庫存的M2版iPad Air，其中入門機型128GB Wi-Fi版本iPad Air 11，街場價低位約在$3,980位置，較M3新版便宜6百餘元左右。

adblk6
M2 版 iPad Air 13，標配 128GB Wi-Fi 版在先達、福榮等街場低位報 $5,590 左右，較 M3 新版便宜 7 百港元左右。 入門 iPad 10 似乎因價格半身便宜關係，與 iPad 11 未有明顯差距，其 64GB Wi-Fi 機型街場低位約 $2,650 左右。

M2版iPad Air 13較新版便宜7百港元

相對剩餘庫存較少的M2版iPad Air 13，標配128GB Wi-Fi版在先達、福榮等街場低位報$5,590左右，較M3新版便宜7百港元左右。

相對有明顯價差的iPad Air平板，入門iPad 10似乎因價格半身便宜關係，與iPad 11未有明顯差距，其64GB Wi-Fi機型街場低位約$2,650左右。

Mobile Magazine短評：M2版iPad Air支援Apple Intelligence功能，效能分別跟M3版未算太大；相對iPad 10僅稍便宜新版，但容量只有一半，吸引力相對不高。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能