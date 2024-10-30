Apple繼iMac後輪到推出全新Mac mini，面世十多年後重新設計成真mini PC呎吋，5x5吋的迷你機身跟Apple TV有幾分相似。配備M4及新登場的M4 Pro晶片，與配備M1晶片的型號相比，CPU效能表現最快可達1.8倍；GPU效能表現亦最快可達2.2倍，更支援Apple Intelligence。配備16GB記憶體的全新Mac mini售價$4599起，即日起接受訂購，11月8日起發售。

機身小而強勁

全新Mac mini僅5x5吋，機身大小細一半，配備M4具有10核心CPU、10核心GPU，16GB統一記憶體配置，比iMac入門版的8核心還要強勁。與配備M1的Mac mini相比，配備M4的Mac mini在使用《Microsoft Excel》的試算表計算功能運行速度，最快可達1.7倍；《Mac Whisper》運用內置AI語音轉換文字的速度，最快可達2倍；《Adobe Lightroom Classic》融合全景相片的速度，最快可達4.9倍。

配備M4 Pro的Mac mini更配備多達14個核心，其包括10個高效核心及4個節能核心，GPU配備多達20個核心，是M4的GPU之兩倍。此兩款晶片均首度為Mac mini帶來硬件加速光線追蹤技術。M4 Pro的神經網絡引擎亦比配備M1的Mac mini快逾3倍，使用Apple Intelligence功能更快，同時支援Thunderbolt 5，提供高達120Gb/s數據傳輸速度。