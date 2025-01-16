MacBook Air誕生17周年　新型號傳最快於今年初發布

17年前Apple行政總裁Steve Jobs在三藩市Macworld大會暨博覽會上首次發布了MacBook Air，其開創性的設計樹立了新的行業標準。
曾是全球最薄筆電
2008年Steve Jobs從公文袋中拉出MacBook Air展示，強調其前所未有的纖薄外形。最初型號配備13.3吋顯示屏、Intel Core 2 Duo處理器和可選的64GB固態硬碟，這在2008年的筆記型電腦中很少見，並採用時尚的鋁製一體式設計，他稱打造了世界上最薄的筆記型電腦。
來到今天MacBook Air仍然是Mac產品線的提供入門級產品，2020年，Apple在MacBook Air中加入了自家M1晶片，性能和能源效率重大飛躍，兩年後進行了徹底重新設計，並在2024年增加了15吋型號。
新款將在今年初面世
彭博社的Mark Gurman表示，新款MacBook Air型號將比傳聞中將於今年春季推出的其他一些設備更早發布，例如新款iPhone SE和iPad 11，因此似乎有機會最早在一月或二月登場，而不是三月或四月發布。
據傳下一代MacBook Air型號沒有重大外部設計變更，規格上傳聞包括搭載M4晶片、RAM增加至16GB，可能會配備升級的1200萬像素鏡頭，並支援Center Stage功能。同時可能會配備3個Thunderbolt 4端口，亦有機會提供納米紋理顯示屏配置選項。
消息來源：MacRumors