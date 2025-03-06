MacBook Air M4登場　$7999起入手最新天藍色

MacBook Air備有全新天藍色，配備M4晶片，售價由$7999起。

繼昨日的iPadAir後，Apple今日宣佈推出全新MacBookAir，配備M4晶片，今代有長達18小時電池使用時間，以及全新12MP Center Stage相機，起始價更超值低至$7999起，比以往平$1000。全新13吋及15吋MacBook Air即日起接受預訂，並於3月12日起發售。

全新天藍配色 MacBookAir再添出全新天藍色，金屬淺藍色在光線下會形成亮眼的漸變色，另外亦有午夜暗色、星光色和銀色可選，均隨附襯色的MagSafe充電線。配備M4的MacBook Air有10核心CPU、10核心GPU，電池使用時間長達18小時。

相機及外置顯示器升級 全新12MP Center Stage相機除了有「人物置中」，亦支援「桌上視角」，可時顯示用户與其檯面的俯視角度畫面。今代亦有驅動多顯示器設定，除了內置Liquid Retina顯示器，現更可支援兩個6K外置顯示器。

MacBook Air可用Apple Intelligence「影像樂園」功能。

支援Apple Intelligence MacBook Air當然亦支援Apple Intelligence，解鎖一系列新功能包括「影像樂園」、Genmoji、「書寫工具」以及全新Siri。macOS Sequoia新功能如「iPhone鏡像輸出」，讓用户直接在Mac上與iPhone及其app和通知無線互動。另有「重點標示」、「閱讀器」、「影片檢視器」、「干擾控制」，以及「個人化空間音訊」與升級的「遊戲模式」等功能。

MacBook Air備有13吋和15吋型號。

價錢一覽 即日起可預訂MacBook Air M4，將於3月12日起送貨。配備M4的13吋最基本型號（16+256GB）MacBook Air售價$7999，升級10核心GPU、512GB SSD儲存及35W雙USB-C連接埠電源轉換器$9499，再升級24GB統一記憶體售價$10999。15吋 MacBook Air（16+256GB）售價$9499、16GB+512GB $10999、24+512GB $12499，兩款均備有天藍色、午夜暗色、星光色及銀色可供選擇。