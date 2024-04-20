MacBook Pro、iMac 7大新作推出日期流出、Apple M4晶片搭載最新AI？

用上最新 M3 晶片的 Mac 機才推出 5個月，就已經傳出了 Apple 正加速改造 Mac 機，專注研發 M4 晶片。這麼快傳出新晶片的消息，在於 Apple 想把 Mac 晶片的升級周期變為每年一次，就和 iPhone 的 A 系晶片一樣。如果真的能做到每年一升級，那麼 M4 晶片應該就會在 2024 年問世，而且相信它的重點也會集中在 AI 運算能力上，以追上潮流。



M4 晶片會有三個主要版本 彭博（Bloomberg）記者 Mark Gurman 透露，M4 晶片會有三個主要版本：一個是名為 Donan 的基礎版；名為 Brava，取代 M3 Pro 和 M3 Max 的高階版；以及名為 Hidra 的 M4 Ultra。而 M3 晶片現時仍未有 Ultra 版本上市，不知道是會在稍後推出，或是直接跳過。

7款 Mac 機型號及推出日期

同時 Mark Gurman 更提及 Apple 正開發的 7款 Mac 型號以及它們的預計推出日期。 1. 第一款是 14吋 MacBook Pro，用上基礎 M4 的它將於今年年底上市； 2. 另一款為 24吋 iMac，同樣用上基礎 M4，也將於今年年底上市； 3. MacBook Pro 更有使用 M4 Pro/ Max 的 14吋及 16吋高階型號，推出日期則為 2024年年底至 2025年初； 4. 迷你桌上電腦 Mac mini 也有配備基礎 M4 及 M4 Pro 的新機型，同樣會在今年年底至 2025年初推出； 5. 主打輕薄的 MacBook Air 會有 13 及 15吋的新款機型於 2025年春季推出，但消息中並未有提及會採用哪款 M4 晶片；