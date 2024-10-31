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科技
2024-10-31 07:36:51

MacBook Pro M4$12999壓軸現身　新增納米紋理顯示器、M4 Pro及Max升級Thunderbolt 5

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配備M4系列晶片的MacBook Pro登場，$12999起11月8日開始發售。

配備M4系列晶片的MacBook Pro登場，$12999起11月8日開始發售。

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Apple每日新品發布輪到MacBook Pro，同樣採用全新系列晶片M4、M4 Pro與M4 Max。14吋MacBook Pro現有太空黑和銀色可供選擇，3個Thunderbolt 4連接埠升級16GB記憶體，售價$12999起，即日起接受訂購，11月8日開始發售。

M4系列的極快速效能，全新MacBook Pro效能表現更快、功能更強勁。 MacBook Pro現有太空黑色可選，不再是M4 Pro與M4 Max專利。 MacBook Pro具有更佳效能與24小時超長電池使用時間。

M4晶片系列效能強勁

配備更強勁10核心CPU及10核心GPU、16GB統一記憶體為標準配置，最高配置可達32GB，以及120GB/s記憶體頻寬。與配備M1的13吋MacBook Pro相比，應對如10億像素相片的編輯工作速度，最快可達1.8倍；神經網絡引擎比M1強勁逾3倍，是專為Apple Intelligence而設。M4型號可同時兩部高解像度外置顯示器及具備3個Thunderbolt 4連接埠，方便連接所有周邊設備，更長達24小時電池使用時間。

配備M4 Pro的MacBook Pro更有14核心CPU及20核心GPU，效能是M4的2倍。配備M4 Pro的全新MacBook Pro，與上一代相比，其記憶體頻寬大增75%，是任何AI PC晶片的兩倍。M4 Max晶片更有多達16核心CPU、多達40核心GPU、逾500 GB/s記憶體頻寬，以及比M1 Max快逾3倍的神經網絡引擎、支援高達128GB統一記憶體，具有包括兩個ProRes加速器在內的媒體引擎。

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全新納米紋理顯示器選項與高達1000尼特的SDR內容亮度。 尋求更快效能的用戶而言，M4 Pro的全新14吋及16吋MacBook Pro是理想之選。 配備M4 Max的MacBook Pro勝任繁複的創作流程，如應對視覺特效、3D動畫和電影配樂。

新增納米紋理顯示器

最新MacBook Pro推出全新納米紋理顯示器選項，大大減少反光與眩光。在明亮的照明條件下，全新MacBook Pro現能以高達1000nits的亮度顯示SDR內容，且仍然以高達1600尼特峰值亮度顯示HDR內容，身在户外都能清晰顯示。

MacBook Pro配備全新1200萬像素相機，配以「Center Stage」，讓主角保持於畫面中央；相機同時支援「桌上視角」功能。

MacBook Pro配備全新1200萬像素相機，配以「Center Stage」，讓主角保持於畫面中央；相機同時支援「桌上視角」功能。

1200萬像素「Center Stage」相機

MacBook Pro配備全新1200萬像素相機，配以「Center Stage」，加強視像通話體驗，同時支援「桌上視角」功能，視野更加廣闊方便各種簡報及會議。備有錄音室級數咪高峰與支援「空間音訊」的優質6揚聲器音響系統，並支援杜比全景聲。

配備M4 Pro與M4 Max的MacBook Pro配備Thunderbolt 5連接埠，傳輸速度更快。

配備M4 Pro與M4 Max的MacBook Pro配備Thunderbolt 5連接埠，傳輸速度更快。

Thunderbolt 5登陸Mac

配備M4 Pro與M4 Max的MacBook Pro配備Thunderbolt 5連接埠，傳輸速度因而提高一倍以上，最高可達120Gb/s。所有型號均配備一個支援高達8K解像度的HDMI連接埠、一個SDXC卡槽、一個MagSafe 3充電連接埠和一個耳筒插口，同時支援Wi-Fi 6E和藍牙5.3。

價錢一覽

配備M4的14吋MacBook Pro售價$12999起，配備M4 Pro的14吋MacBook Pro售價$15999起，16吋MacBook Pro售價$19999起。納米紋理顯示器另加$1100，加8GB記憶體另加$1500，升級1TB儲存空間另加$1500。MacBook Air亦有升級，可使用Apple Intelligence，配備M2與M3的型號，記憶體標準配置增加至16GB，為以往的兩倍，售價不變仍由$7999起。

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