Apple每日新品發布輪到MacBook Pro，同樣採用全新系列晶片M4、M4 Pro與M4 Max。14吋MacBook Pro現有太空黑和銀色可供選擇，3個Thunderbolt 4連接埠升級16GB記憶體，售價$12999起，即日起接受訂購，11月8日開始發售。

M4晶片系列效能強勁

配備更強勁10核心CPU及10核心GPU、16GB統一記憶體為標準配置，最高配置可達32GB，以及120GB/s記憶體頻寬。與配備M1的13吋MacBook Pro相比，應對如10億像素相片的編輯工作速度，最快可達1.8倍；神經網絡引擎比M1強勁逾3倍，是專為Apple Intelligence而設。M4型號可同時兩部高解像度外置顯示器及具備3個Thunderbolt 4連接埠，方便連接所有周邊設備，更長達24小時電池使用時間。

配備M4 Pro的MacBook Pro更有14核心CPU及20核心GPU，效能是M4的2倍。配備M4 Pro的全新MacBook Pro，與上一代相比，其記憶體頻寬大增75%，是任何AI PC晶片的兩倍。M4 Max晶片更有多達16核心CPU、多達40核心GPU、逾500 GB/s記憶體頻寬，以及比M1 Max快逾3倍的神經網絡引擎、支援高達128GB統一記憶體，具有包括兩個ProRes加速器在內的媒體引擎。