Marshall推出蛇年限定Emberton III藍牙喇叭 向經典音樂節Woodstock致敬

Marshall 宣布與北京藝術家「野DARK QUESTION」合作，推出 2025 乙巳年限定版 Emberton III 藍牙喇叭，以「Woodsnake 2025」為主題，向 1969 年舉行的傳奇音樂節 Woodstock 致敬。

限定版 Emberton III 設計營造出獨特的復古美學 這次新春限定系列的設計靈感，源自上世紀六七十年代的迷幻搖滾音樂節海報風格，並融入了傳統爆竹包裝的視覺元素。限定版 Emberton III 採用橙色網罩配搭綠色矽膠外殼，並以粉色金屬按鍵點綴，營造出獨特的復古美學。

這是 Marshall 首次推出農曆新年限定產品。品牌表示，選擇以 Woodstock 音樂節作為創作主題，是因為該音樂節所代表的自由、和平與音樂精神，至今仍然影響深遠。北京藝術家 野 DARK QUESTION 負責設計這次限定版產品的主視覺。透過將傳統節慶元素與現代搖滾美學結合，為這款便攜式藍牙喇叭注入新的藝術活力。

這是 Marshall 首次推出農曆新年限定產品。

Emberton III 產品規格 產品規格方面，限定版 Emberton III 保留了原有型號的技術特點，包括： 20+ 小時播放時間

IP67 防水防塵認證

True Stereophonic 全景立體聲技術

支援快速充電功能

Marshall 表示，這次限定系列象徵著東西方文化的交匯，既保留了品牌一貫的搖滾精神，同時亦展現了對亞洲傳統節慶的尊重。

Marshall 表示，這次限定系列象徵著東西方文化的交匯，既保留了品牌一貫的搖滾精神，同時亦展現了對亞洲傳統節慶的尊重。限定版 Emberton III 即日起於連卡佛獨家發售，售價為＄1,649，提供 2 年原廠保修服務。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章