Marshall期間限定館進駐K11 Musea　限定優惠買喇叭送耳機

Marshall於尖沙咀K11 Musea開設期間限定館至8月31日。

傳奇音響品牌Marshall於尖沙咀K11 Musea開設期間限定館，展示所有Marshall最新型號的喇叭及耳機，而且於6月更推出不同優惠，包括購買Homeline III藍牙喇叭，即送價值$1,159的真藍牙無線耳機Minor III！

展出全新產品 Marshall期間限定館由即日起至8月31日，展出全新推出的兩款經典單品頭戴式耳機Major V和入門級真無線耳機Minor IV。Major V舒適度增強，支援長達100小時的藍牙播放；而Minor IV則以設計和強勁音量著稱。期間限定館可以即場試用試聽，感受搖滾音樂體驗。