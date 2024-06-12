Marshall期間限定館進駐K11 Musea　限定優惠買喇叭送耳機

傳奇音響品牌Marshall於尖沙咀K11 Musea開設期間限定館，展示所有Marshall最新型號的喇叭及耳機，而且於6月更推出不同優惠，包括購買Homeline III藍牙喇叭，即送價值$1,159的真藍牙無線耳機Minor III！
展出全新產品
Marshall期間限定館由即日起至8月31日，展出全新推出的兩款經典單品頭戴式耳機Major V和入門級真無線耳機Minor IV。Major V舒適度增強，支援長達100小時的藍牙播放；而Minor IV則以設計和強勁音量著稱。期間限定館可以即場試用試聽，感受搖滾音樂體驗。
大送限定禮品
6月更推出限定禮品，凡購買Homeline III黑色藍牙喇叭，即送Minor III真藍牙無線耳機（價值$1159）。購買Portable喇叭系列，例如Middleton及Emberton等，即送價值$399的Marshall限量酒壺。購買Headphone系列，即送價值$349的Marshall Tee。優惠可以疊加使用，數量有限，送完即止。
另外15-16/6設週末推廣，每日首20位客人消費滿$1500，即送Handsome Factory禮券乙張，價值$380。
Marshall期間限定館
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 3/F LA302
營業日期：即日起至8月31日
營業時間：11am-9pm