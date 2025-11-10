Marshall銅鑼灣HBX開設店中店　雙11優惠買喇叭送耳機

Marshall音響產品向來受潮流界追捧，與潮店HBX合作，在銅鑼灣希慎廣場開設店中店Pop Up計劃，設香港專屬的Marshall獨立店展示全線產品，包括全新推出的Bromley 750派對喇叭及Heston soundbar系列。

Marshall在HBX的店中店採用黑色舞台風格設計，所有產品都可以上手試用，搖滾氛圍的布置配合航空展示空間，展示Marshall首款派對喇叭Bromley 750，更可以360度觀看喇叭後方。家用Heston soundbar系列共有兩款，接駁了展示器可隨時試聽比較兩者分別，以及一系列人氣喇叭及耳機亦可隨時接駁試用。

雙11限時優惠

臨近雙11 Marshall亦推出特別優惠，即日起至2026年1月1日，購買Bromley 750即送黑色Willen II迷你喇叭、買HESTON 60即送午夜藍Major V頭戴式耳機；11月11日起入手全新酒紅配色的Acton III喇叭即送黑色Minor IV耳機，相當抵買。

HBX Hysan Place

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場313-315號舖

營業時間：星期一至星期四 11:30am-8:30pm

星期五至星期日及公眾假期11:30am-9:30pm