Marshall 招牌便攜喇叭升級 全防水靚聲王

Marshall推出兩款全新升級的迷你喇叭Emberton III和Willen II，方便隨身攜帶。Emberton III機身稍大一些，並提供超過32小時的電池續航，今次介紹的Willen II則更加輕巧，超過17小時的便攜播放時間。兩者均具備防塵防水功能、支援Auracast等技術。

喇叭面設有可上下左右及按下的操控搖桿，很有懷舊感。

掌上型喇叭音量澎湃

Marshall Willen II體積細小，3.96 x 3.96 x 1.71吋四方尺寸，口袋大小單手可攜，只重360克重。白色皮革紋理相當有質感，配上金色網格及品牌標記，外形相當吸睛。喇叭上方有開關及藍牙配對鍵，如上代一樣表面右上角設有一個如搖桿般的按鈕，可作下首歌曲選擇、暫停播放等功能。

喇叭細小但表現依然突出，它相較前代略大，提升了低音效果和整體音效表現。試聽時重低音算突出，清澈洪亮，以人聲尤其突出，最重要音量充足，即使帶到戶外播放亦夠大聲。不過Willen II的單一10W驅動單元只設單聲道，如想要立體及空間音效可選Emberton III。