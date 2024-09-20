Marshall 招牌便攜喇叭升級 全防水靚聲王

Marshall推出兩款全新升級的迷你喇叭Emberton III和Willen II，方便隨身攜帶。Emberton III機身稍大一些，並提供超過32小時的電池續航，今次介紹的Willen II則更加輕巧，超過17小時的便攜播放時間。兩者均具備防塵防水功能、支援Auracast等技術。
掌上型喇叭音量澎湃
Marshall Willen II體積細小，3.96 x 3.96 x 1.71吋四方尺寸，口袋大小單手可攜，只重360克重。白色皮革紋理相當有質感，配上金色網格及品牌標記，外形相當吸睛。喇叭上方有開關及藍牙配對鍵，如上代一樣表面右上角設有一個如搖桿般的按鈕，可作下首歌曲選擇、暫停播放等功能。
喇叭細小但表現依然突出，它相較前代略大，提升了低音效果和整體音效表現。試聽時重低音算突出，清澈洪亮，以人聲尤其突出，最重要音量充足，即使帶到戶外播放亦夠大聲。不過Willen II的單一10W驅動單元只設單聲道，如想要立體及空間音效可選Emberton III。
全防水適合戶外
兩部喇叭均擁有IP67防塵防水等級，可浸泡在1米深的水中30分鐘。設有咪高峰可作通話使用，支援藍牙5.3，未來亦支持Bluetooth LE Audio技術及Auracast功能，連接多個喇叭作音頻分享。快充功能可以在2至2.5小時充滿電，適合戶外使用。
Willen II喇叭現已發售，定價$999，於連卡佛、HBX.com、LOG-ON、 豐澤及誠品有售。
查詢：2577 2599