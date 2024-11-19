Max串流平台今日登陸香港　必睇《哈利波特》、《權力遊戲》節目月費一覽

華納兄弟探索集團旗下、前稱HBO Max的Max串流平台，今日11月19日正式在香港上架，繼Netflix、Disney+及Apple TV+後，又多一個平台可以煲劇睇戲。現有HBO Go用戶直接自動升級，收看平台上多個精彩節目及電影。

兩月費計劃最平$65/月

Max只設有標準及高級兩個月費計劃，標準可於2部裝置同時觀看、全高清影片、多裝置觀看，以及下載30條影片，每月收費$78，年費$780；高級計劃則於4部裝置同時觀看、4K UHD及杜比全景聲道，並能下載100條影片，每月$98，年費$980。

平台可為家人創建最多5個獨特的個人檔案，同樣可根據觀看習慣獲個性化推薦，亦有兒童專屬檔案，為孩子度身訂造觀影體驗，推薦適合年齡的內容，並加入家長控管。註冊可以直接在官網max.com，也可以透過Google Play和Apple App Store下載，在手機、平板電腦、電腦、電視、串流媒體播放器和機頂盒收看。