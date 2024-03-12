MEIZU 21 PRO上手體驗 完美演繹「AI終端」

MEIZU手機雖然退出香港市場已經有一段時間，但簡約好用的FLYME系統依然牽動著不少死忠粉絲。 最近MEIZU 推出最新MEIZU 21系列，當中MEIZU 21 Pro是最高規格的一款，配備高通驍龍GEN 3晶片組，內地市場起售價為¥4,999。 單從硬件看似乎並不突出，但MEIZU 還留有一手，因為MEIZU 21 Pro已經不止於手機，而是AI終端！

MEIZU 21 PRO正面採用了21:9 比例 6.79寸120Hz更新率的BOE Q9+螢幕，解析度為2K+水準（3192 x 1368），像素密度為512ppi，峰值亮度達到2100nits，並支援PWM調光，屏幕表現與主流旗艦Pro版機型相當。 僅74mm寬度的機身及2.5D微弧邊框設計，帶來了獨特的握持感，同時21：9比例的螢幕更為使用者提供更沉浸的觀影體驗。

四款顏色選擇

MEIZU 21 Pro提供了星夜黑、魅族白、冰川藍、月桂綠四款顏色選擇，值得注意的是月桂綠石MEIZU首款素皮後蓋的版本，除此之外，MEIZU 也是為數不多堅持做白色面板（匹配魅族白）的品牌，而本次上手的是“星夜黑”版本。 三攝鏡頭及環形LED補光燈縱列於機身左上，組成了“星陣相列”設計的拍攝模組，整體設計有別於其他品牌巨大的拍攝模組，MEIZU 21 PRO 顯得簡約並獨立特行。

Aicy靈動光環

環形LED支援Aicy靈動光環，螢幕向下放在檯面時也可通過Aicy靈動光環獲得通知，對比使用補光燈閃爍的方式，在會議等場景下自然少了很多不必要的尷尬。

護眼模式、更新率及色彩風格設定

預載最新的FLYME系統的MEIZU 21 PRO，作業系統為Android 14，影音設定選項相當全面，既有可選螢幕部份全面護眼模式、120Hz/60Hz 畫面更新率選項及預設三組色彩風格等設定，並可手動調節螢幕色溫，配合用戶個性化的使用習慣。

mTouch MAX大面積超聲波指紋識別

mTouch MAX大面積超聲波指紋識別技術帶來了全新的解鎖體驗，在保證極速指紋識別的基礎上，給予了超大的識別面積，就算手指頭有水或污漬也不大影響。 指紋解鎖是用戶日常使用中頻次最高的功能沒有之一，在這方面下了大功夫的確能提升了用戶體驗。

mEngine Ultra 振動馬達

記得從MEIZU 16開始，MEIZU就已經開始對振動手感提出針對性調校，MEIZU 21 Pro使用了mEngine Ultra 振動馬達，振動反饋有力並乾脆利落，不論是系統交互操作還是打字，都能提供層次感分明的振動手感。

Snapdragon Gen3晶片組

系統效能部份，配備 Snapdragon Gen3晶片組，4651mm² VC 液冷散熱，內置 5050mAh 電池，支援 80W 有線 Super mCharge 及 50W 無線 Super Wireless mCharge 充電技術（跟機附送80W有線充電插頭），LPDDR5X+UFS4.0高速儲存組合，試用的是16GB RAM + 512 GB ROM 版本。