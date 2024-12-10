Mercedes-Benz為教宗打造全新純電動座駕　以電動G-Class展現環保理念

Mercedes-Benz 近日贈予教宗方濟各一輛特別改裝的純電動 G-Class，作為其全新座駕，亦是 Mercedes-Benz 90 年來為梵蒂岡製造的首部純電動車款，象徵著教宗座駕的電動化時代來臨。

在梵蒂岡舉行的交車儀式上，Mercedes-Benz 總裁 Ola Källenius 親自將這輛特製的電動 G-Class 交付給教宗方濟各。Källenius 表示，方濟各將成為首位使用純電動 Mercedes-Benz 進行公開活動的教宗，這對 Mercedes-Benz 而言是莫大的榮譽，也體現了公司對電動化和減碳的承諾。

過去 45 年，G-Class 一直是教宗的指定座駕。此次贈送的電動 Popemobile 以 G580 車型為基礎改造，配備四個獨立馬達，適合教宗在聖彼得廣場等地進行低速巡禮。車輛後部經過特別設計，原有的座椅被替換為可旋轉的加熱單人座椅和扶手，讓教宗在面向信眾時能保持舒適和溫暖。座椅後方還增設了兩個乘客座位。

值得一提的是，教宗方濟各一直以來都支持環保理念，並曾多次使用零排放車輛。早在 2012 年，梵蒂岡就收到過一輛 Renault Kangoo 電動車；2019 年訪問日本時，教宗也曾乘坐 Toyota Mirai 氫燃料電池車。此次 Mercedes-Benz 贈送的純電動 G-Class，再次彰顯了教宗對環保的支持，也為教宗座駕的發展寫下新的篇章。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章