Mercedes-Benz電動G-Class接受預訂　292萬G580e Edition ONE特別版

Mercedes-Benz G-Class向來是不少人的Dream Car，早前在香港快閃亮相的電動版EQG概念車，已令車迷萬分期待。平治終於正式推出首款純電動越野車型G580e，並以特別版Edition ONE示人，在香港開放預訂，特別版售價為292萬。

G580e不以EQ系列命名，反而新加了一個e來表明電動身份。這部純電動G-Class忠於原著，保留方正的輪廓車身，以及所有標誌性的設計元素，換上密封鬼面罩，標配AMG Line外觀及夜色套件，有黑色高光澤飾板水箱護罩、20吋AMG十輻式鋁製輪圈，登車踏板換成黑色塗裝，亦有藍色煞車卡鉗及專屬車側護條

強大越野扭力

G580e車廂內櫳配置配置亦豪華，包括12.3吋闊螢幕電子儀錶板及12.3吋觸屏、MBUX擴增實境導航、MBUX多媒體系統、3D衛星導航、Burmester 3D環迴音響系統等。

電動G-Class的116 kWh高壓鋰離子電池安裝於梯形底盤上，以4個獨立控制的摩打驅動。續航距離可達491公里，最大總輸出馬力達587匹，最大扭力則達1,164牛頓米，0至100km/h只需4.7秒。

G580e獨有越野駕駛模式，包括原地360度旋轉G-TURN、小半徑轉向G-STEERING和智能越野爬升功能，亦有一系列主動安全輔助配備，例如智慧駕駛輔助、360度全景攝影以及地表偵視功能，攀山涉水冇難度。特別版G580e EDITION ONE售價為292萬港元，現正接受預訂。