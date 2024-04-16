Mercedes-Maybach EQS 680 SUV　二百萬超豪平治電動車亮相

電動車可以幾豪華？早前在太古廣場登場的Mercedes-Maybach EQS SUV可說是精緻奢華代表。外型霸氣、內櫳優雅、配置頂級，車價連稅盛惠$2,735,000，絕對是富豪級數的平治電動車。

Maybach簽名設計

車身以品牌經典的造型設計添上科技感，招牌銀黑面漆配色辨識度高，鬼面罩帶垂直的鍍鉻裝飾條，更首次以密閉式設計，線條流暢。泵把進氣口上亦設有的鍍鉻板條，MAYBACH字樣與連續式車頭燈帶融合，側防撞欄亦有小型圖案裝飾。

車門打開時，Maybach標章投射到地面上。車身側面有鍍鉻邊框，D柱上、輪圈蓋、踏板、後擋板、後裙板及尾翼邊緣上，均設有鍍鉻裝飾元素、MAYBACH字樣和標章，氣派盡顯。

車款獨有的自動車門，假如駕駛者與汽車距離大約6米，原本陷入的車門手把便會向外伸出；距離汽車約1.5米時，駕駛者車門便會自動打開。當踩下煞車踏板時，駕駛者車門亦會自動關上。系統採用了泊車輔助系統的超聲波感應器，車門打開時可探測到障礙物，不會損壞車門。