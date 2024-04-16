Mercedes-Maybach EQS 680 SUV　二百萬超豪平治電動車亮相

電動車可以幾豪華？早前在太古廣場登場的Mercedes-Maybach EQS SUV可說是精緻奢華代表。外型霸氣、內櫳優雅、配置頂級，車價連稅盛惠$2,735,000，絕對是富豪級數的平治電動車。
Maybach簽名設計
車身以品牌經典的造型設計添上科技感，招牌銀黑面漆配色辨識度高，鬼面罩帶垂直的鍍鉻裝飾條，更首次以密閉式設計，線條流暢。泵把進氣口上亦設有的鍍鉻板條，MAYBACH字樣與連續式車頭燈帶融合，側防撞欄亦有小型圖案裝飾。
車門打開時，Maybach標章投射到地面上。車身側面有鍍鉻邊框，D柱上、輪圈蓋、踏板、後擋板、後裙板及尾翼邊緣上，均設有鍍鉻裝飾元素、MAYBACH字樣和標章，氣派盡顯。
車款獨有的自動車門，假如駕駛者與汽車距離大約6米，原本陷入的車門手把便會向外伸出；距離汽車約1.5米時，駕駛者車門便會自動打開。當踩下煞車踏板時，駕駛者車門亦會自動關上。系統採用了泊車輔助系統的超聲波感應器，車門打開時可探測到障礙物，不會損壞車門。
高級皮革木材內櫳
前排乘客的MBUX超級屏幕，以深藍色為主調，專為此車而設計，包含多項專屬動畫顯示及功能。兩個後座乘客前座椅背上亦有11.6吋顯示屏，可體驗資訊娛樂及作出各項調校。前座的中央控制台有如流動帶般伸延至後排座椅，這是為全電動Mercedes-Maybach EQS SUV的新設計。
座位標準配備平治首款採用植物鞣Nappa皮革，亦可自選加配更高級的白色及銀色獨家Maybach MANUFAKTUR Nappa皮革，以及MANUFAKTUR棕色開孔樺木或胡桃木，車上多個地方都具有 Maybach標誌，貴氣十足。
頭等級設備
後排行政座椅如飛機頭等艙，有通風裝置、按摩功能以及頸肩加熱功能，同時還包括小腿按摩及禮車套件。額外配備兩個熱杯架、平板電腦放置架、4個快速充電 USB-C 連接埠，亦能加設兩張摺疊式小桌子以及一個可容納香檳瓶的冷藏間隔。
車廂內每條C柱上均安裝了可自動調節的照明燈，門把上有額外的閱讀燈，並於車頂內襯及後座設氣氛燈。253個可單獨控制的LED燈，以及64種可個別選擇的色調，包括Maybach獨有的玫瑰金白色及紫水晶亮光色。
設有HEPA過濾器，以及專為車子調製的No.12 MOOD烏木香薰。標配Burmester 4D環迴音響系統，15個揚聲器具有Dolby Atmos沉浸式音響效果。「Aerial Grace」互動式駕駛音效亦是專門為Mercedes-Maybach電動車型而設，能針對油門踏板的位置、車速和動能回收作出反應。
658匹強勁馬力
Mercedes-Maybach EQS SUV搭載兩個恒磁同步馬達，4MATIC全輪驅動，馬力達658匹、扭力950Nm，0-100km/h加速只需4.4秒，最高時速達210km/h，續航距離為635公里。除了提供節能、運動、越野及個人自訂駕駛模式外，亦設有取代了舒適的MAYBACH駕駛模式，專為後排乘客而設計，盡量降低移動幅度，確保舒適。
車價連稅為$2,735,000，即日起至4月21日於太古廣場展出。