Meta將為FB和IG重推人臉識別功能　用作打擊網絡詐騙及恢復帳戶

3年多前由於人臉辨識技術遭抵制，Meta關閉了Facebook的「人臉識別」系統，現在該技術又重新回歸。Meta在官方網誌中表示，為了保障帳戶安全，將開始在Facebook和 Instagram上部署人臉識別工具，以打擊網絡詐騙並幫助無法存取其帳戶的用戶。

防止詐騙及虛假帳戶 Meta正在測試一種檢測名人誘餌詐騙的新方法，如果系統懷疑某廣告可能是騙局，其中包含有可能成為名人誘餌的公眾人物的圖像，Meta將嘗試使用臉部辨識技術，將廣告中的臉孔與該公眾人物的FB和IG個人資料圖片進行比較。如果確認是騙局將進行封鎖，並立即刪除臉部數據，不會用於其他目的。 在一小群名人和公眾人物進行的早期測試中，可見提高檢測和打擊此類騙局的速度和效率方面有成效，人臉識別技術亦將能辨識潛在的冒充者及虛假帳戶。在未來幾週內，Meta將開始向更多受名人誘餌影響的公眾人物顯示應用程式內通知，納入保護範圍，參與此保護的公眾人物可以隨時選擇退出。

協助恢復帳戶 當忘記密碼、遺失設備或被誘騙密碼，用戶將可能失去FB或IG帳戶的存取權。如果某個帳戶已被盜用，Meta會要求帳戶持有人在重新獲得存取權限之前，透過上傳包含姓名的身份證明來驗證身分。 Meta現在正在測試視訊自拍照，作為用戶驗證身份並重新恢復帳戶的一種方法。用戶將上傳自拍照影片，並使用臉部辨識技術將自拍照與帳戶上的個人資料圖片進行比較，類似解鎖手機的身份驗證工具，只需一分鐘即可完成。 Meta保證上傳的自拍照影片會被加密並安全存儲，永遠不會出現在個人資料、朋友或FB或IG上。無論匹配與否，Meta都會立即刪除比較後的任何臉部資料，並相信這種驗證方法將比傳統文件身份驗證更難被駭客濫用。