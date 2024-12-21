Meta教你提防節慶騙局　必用大麻成Plastic Thing檔騙貼紙（內附下載連結）

臨近節慶網騙特別多，Meta分享五大常見節慶詐騙手法，以及三個防騙錦囊，大家都要小心騙子。Meta更聯乘本地創作人Cheap Century 、Plastic Thing 、Dustykid 、DDED特別推出一系列可愛貼紙，必用大麻成擋騙金牌貼！
網購詐騙
騙徒常常利用盜取回來的知名品牌和人氣產品圖片或影片，在社交平台上以超值優惠誘騙顧客，於假網店付款後迅速失蹤。Meta提醒應以不同方法及渠道核實優惠真確性，例如透過Facebook「專頁資訊透明度」頁面或Instagram「關於這個帳戶」頁面，檢查建立日期、過去的名稱變動和管理員所在地區等。
投資詐騙
騙徒會假扮「投資專家」甚至冒認名人，以低風險、高回報為賣點吸引受害人參與，並要求下載來歷不明的應用程式或點擊假連結，甚至將錢匯入個人銀行帳戶。Meta提醒務必對推廣投資機會的公司進行詳盡的了解，而且投資專家很少通過聊天群組分享投資建議，合法的機構也絕不會要求投資者透過聊天群組提供銀行帳戶資料或個人資料。
冒認訊息
騙徒可能會利用短訊或即時通訊程式假扮商戶或機構，以送上聖誕新年禮物、逾期未取的速遞、超市積分即將到期、帳戶凍結等名義，誘導市民點擊釣魚連結，獲取個人資料及金錢，Meta警惕用戶絕不要向身份未經核實的訊息發送人披露個人資料或點擊連結。
求職詐騙
騙徒會以高薪和優厚待遇吸引求職者，甚至進行虛假面試或先發放少量工資來獲得信任，隨後要求預先支付費用、提供銀行資料或分享敏感資訊。記得先了解聘方公司的背景及業務性質，合法的僱主絕不會要求你提供個人財務資訊或預付款項。
網戀詐騙
不少騙徒會在社交平台上建立虛假帳戶並尋找目標，與受害人建立網上的戀人關係，隨後以各種手段騙取金錢。應仔細查看對方帳戶的建立日期及帳戶內的照片是否最近才上載，亦可查看朋友名單的真實度，並拒絕不認識的人的交友邀請。如網上認識的人提及借錢或緊急周轉等情況，記得拒絕幫助。
Meta分享三大防騙錦囊
防騙錦囊一：仔細查證
●切勿隨意點擊訊息或電郵內的連結，即使它們看似來自認識的朋友或機構。大家應仔細檢查網站連結是否有亂碼或者可疑字元。
●在任何情況下都不應向任何人（包括親友）分享密碼、驗證碼和 PIN。謹記 Meta 絕不會透過短訊詢問密碼或個人資料。
●在WhatsApp上，如果非聯絡人向你發送訊息或將你添加到群組，「說明卡」會為你提供有關該用戶或群組的更多資訊。
防騙錦囊二：加強保護
●為社交平台帳戶啟用雙重認證功能，並建立強固的PIN。
●WhatsApp用戶應定期查看「已連結裝置」並登出任何可疑裝置。
●瀏覽Meta最新推出的反詐騙中心香港版，可了解Meta如何通過平台政策、功能和執行措施等多方面保障用戶免受詐騙侵害。
防騙錦囊三：立即舉報
●假如見到有可疑帖子，可以善用Facebook或Instagram帖子右上角「⋯」的舉報功能。
●當收到來歷不明的電話號碼所傳送的 WhatsApp 訊息及來電，用戶可選擇從清單上「舉報」>「舉報及封鎖」，阻止再次收到。
追加小貼士：最新防騙功能
在WhatsApp上，如果非聯絡人向你發送訊息或將你添加到群組，「說明卡」會為你提供有關該用戶或群組的更多資訊。在Instagram上，如果Meta懷疑參與潛在詐騙活動的帳戶請求關注你，系統將提醒你注意潛在的可疑互動。
下載Meta擋騙金牌貼
Meta聯同創作者Cheap Century 、Plastic Thing 、Dustykid 、DDED 為大家送上Meta 擋騙金牌貼，可以隨時分享給親朋好友，成功遠離「呃」運，免費下載按此。