Meta教你提防節慶騙局　必用大麻成Plastic Thing檔騙貼紙（內附下載連結）

網購詐騙

騙徒常常利用盜取回來的知名品牌和人氣產品圖片或影片，在社交平台上以超值優惠誘騙顧客，於假網店付款後迅速失蹤。Meta提醒應以不同方法及渠道核實優惠真確性，例如透過Facebook「專頁資訊透明度」頁面或Instagram「關於這個帳戶」頁面，檢查建立日期、過去的名稱變動和管理員所在地區等。

投資詐騙

騙徒會假扮「投資專家」甚至冒認名人，以低風險、高回報為賣點吸引受害人參與，並要求下載來歷不明的應用程式或點擊假連結，甚至將錢匯入個人銀行帳戶。Meta提醒務必對推廣投資機會的公司進行詳盡的了解，而且投資專家很少通過聊天群組分享投資建議，合法的機構也絕不會要求投資者透過聊天群組提供銀行帳戶資料或個人資料。

冒認訊息

騙徒可能會利用短訊或即時通訊程式假扮商戶或機構，以送上聖誕新年禮物、逾期未取的速遞、超市積分即將到期、帳戶凍結等名義，誘導市民點擊釣魚連結，獲取個人資料及金錢，Meta警惕用戶絕不要向身份未經核實的訊息發送人披露個人資料或點擊連結。

求職詐騙

騙徒會以高薪和優厚待遇吸引求職者，甚至進行虛假面試或先發放少量工資來獲得信任，隨後要求預先支付費用、提供銀行資料或分享敏感資訊。記得先了解聘方公司的背景及業務性質，合法的僱主絕不會要求你提供個人財務資訊或預付款項。

網戀詐騙

不少騙徒會在社交平台上建立虛假帳戶並尋找目標，與受害人建立網上的戀人關係，隨後以各種手段騙取金錢。應仔細查看對方帳戶的建立日期及帳戶內的照片是否最近才上載，亦可查看朋友名單的真實度，並拒絕不認識的人的交友邀請。如網上認識的人提及借錢或緊急周轉等情況，記得拒絕幫助。