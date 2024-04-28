Meta開放VR作業系統！Microsoft、ASUS、Lenovo加盟 阻Apple Vision Pro獨大？

Apple 雖然稱 Vision Pro 為「空間運算裝置」，嘗試將定位與其他 VR 頭戴式裝置區分開來，但它仍舊吸引了大眾的目光，幾年之後分分鐘就能像手機、智能手錶市場一樣獲得近一半，甚至達成一方獨大。為此 Meta 決定開放其 VR 作業系統，與多個品牌合作，以其作業系統為核心研發更多 VR 頭戴式裝置。 Meta 將原本封閉式生態系統轉為開放式，讓第三方公司都可以使用 Meta 的 VR 作業系統，同時以此作為轉捩點，系統名稱亦由「Quest OS」改為「Meta Horizon OS」，把它從 Quest 頭戴裝置中分離出來，確實看出 Meta 決定把它放在更大舞台上的決心。

朱克伯格︰讓使用者與開發者更不受限制地使用頭戴式裝置 已知 ASUS ROG、Microsoft Xbox，以及 Lenovo 三間知名公司有份合作研發新的產品，且發展方向各有不同，ROG 將專注於高效能遊戲；Xbox 就會配上遊戲手掣，以 2D 遊戲為主；而 Lenovo 則研發用於生產、學習和娛樂的頭戴式裝置，這明顯擴大了它的各種可能性。 社交網Facebook母公司Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Meta Horizon OS 就像 Windows 系統一樣，可以讓使用者與開發者更加不受限制地使用頭戴式裝置。作為開放的第一步，Meta 將會提供新的 framework 來降低開發者制作應用的門檻，這同時對比了 Apple 的封閉式設計，提供更大的自由性給我們。所以這次的系統改革，可當是 Meta 想要用開放系統設計與 Apple 封閉系統設計的對決。

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