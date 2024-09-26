Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

平價多功能電腦 Meta於香港時間今（26日）凌晨舉行「Meta Connect 大會」，並宣布推出最新MR頭戴式裝置Meta Quest 3S，主打平價仍能成為多功能電腦，可以用來看電影，也能運行VR健身應用程式和遊戲等。這款新產品的售價為299.99美元起（約HKD$ 2,335），10月15日正式發售。

VR 世界之旅起點 Meta表示，Quest 3S 中的 "S" 代表 "Start" (開始)，象徵Quest 3S是用家開啟 VR 世界之旅的起點，也代表著 Meta 對這款產品的期望。Meta 強調，Quest 3S 顯著改進了 VR 透視功能 (Passthrough)，讓用戶在虛擬世界中也能清晰地看到現實環境。透過新增的專用按鈕，用戶可以快速切換透視模式，方便與現實世界互動。

Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

處理器配備 Quest 3S配備與Quest 3相同的Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2處理器驅動，並且搭載8GB記憶體，儲存容量則有128GB與256GB規格選擇，另外對應視覺解析度與色彩效果表現相比Quest 2提高4.5倍，但Quest 3S出於成本的考量選用了和 Quest 2 一樣的菲涅爾透鏡，而非 Quest 3 上應用的餅乾鏡，單眼解析度也降到了 1,832 x 1,920的畫質解析度，換言之，Quest 3S將無緣支援 4K 內容。

Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

互動部分除了可透過手勢識別、虛擬鍵盤進行操作之外，同樣也能透過符合人體工學設計的Touch Plus手持控制器進行互動。至於電池部分則採用4324 mAh，平均約可提供2.5小時的連續運作使用時間。

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