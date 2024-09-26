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科技
2024-09-26 14:00:00

Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

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Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

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平價多功能電腦

Meta於香港時間今（26日）凌晨舉行「Meta Connect 大會」，並宣布推出最新MR頭戴式裝置Meta Quest 3S，主打平價仍能成為多功能電腦，可以用來看電影，也能運行VR健身應用程式和遊戲等。這款新產品的售價為299.99美元起（約HKD$ 2,335），10月15日正式發售。

VR 世界之旅起點

Meta表示，Quest 3S 中的 "S" 代表 "Start" (開始)，象徵Quest 3S是用家開啟 VR 世界之旅的起點，也代表著 Meta 對這款產品的期望。Meta 強調，Quest 3S 顯著改進了 VR 透視功能 (Passthrough)，讓用戶在虛擬世界中也能清晰地看到現實環境。透過新增的專用按鈕，用戶可以快速切換透視模式，方便與現實世界互動。

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Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

處理器配備

Quest 3S配備與Quest 3相同的Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2處理器驅動，並且搭載8GB記憶體，儲存容量則有128GB與256GB規格選擇，另外對應視覺解析度與色彩效果表現相比Quest 2提高4.5倍，但Quest 3S出於成本的考量選用了和 Quest 2 一樣的菲涅爾透鏡，而非 Quest 3 上應用的餅乾鏡，單眼解析度也降到了 1,832 x 1,920的畫質解析度，換言之，Quest 3S將無緣支援 4K 內容。

Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

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互動部分除了可透過手勢識別、虛擬鍵盤進行操作之外，同樣也能透過符合人體工學設計的Touch Plus手持控制器進行互動。至於電池部分則採用4324 mAh，平均約可提供2.5小時的連續運作使用時間。

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Meta 推出全新MR頭戴式裝置 Quest 3S，售價 299 美元起

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Meta Quest 3S 即日開始預售，提供 128GB 和 256GB 型號，售價分別是 US$300 （128GB ） 和 US$400（256GB）。10 月 15 日出貨。除了推出 Quest 3S，Meta 亦宣布 Quest 3 512GB 版本的價格從 650 美元降至 500 美元。另外，Meta 也確認將停止生產售價 999 美元的 Quest Pro。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章