Meta 首款 AR 眼鏡「Orion」問世 預計2027年量產

在今日（26日）的 Meta Connect 活動中，除了 Quest 3S 和 AI 相關更新外，Meta 還首度公開展示了其正在研發的 Orion AR眼鏡。這款眼鏡集成了眾多尖端技術，雖然目前尚未有具體的上市計畫，但已展現出 Meta 對未來科技的雄心壯志。

Meta 的全息智慧眼鏡研發專案已歷經十年，該公司稱其為「有史以來最先進的 AR 眼鏡」，並是「現代計算機幾乎所有領域突破性發明」的結晶。Orion 的核心技術是微型投影機，它能將全息影像投射到眼鏡鏡片上，為用戶帶來沉浸式的 AR 體驗。

與 Magic Leap、Microsoft Hololens 和 Google Glass 等現有 AR 產品相比，Orion 的外觀更輕巧，佩戴起來也更舒適，不會像 VR 頭戴裝置那樣將用戶與外界隔絕。由於 Orion 不會遮擋佩戴者的面部表情，因此也無需像 Apple Vision Pro 的 EyeSight 功能那樣，以數位方式呈現用戶的眼睛。

Meta 表示，Orion 非常輕便，可在室內外使用，並能將全息影像疊加到現實世界中，提供「不受智慧型手機螢幕限制的數位體驗」。 然而，Orion 目前仍需搭配一個功能手機大小的外部設備使用。此外，Orion 也整合了視覺分析 AI，可以幫助用戶更好地理解周圍環境。

例如，通過與智能冰箱連線，佩戴 Orion 的用戶可以直接看到冰箱內的庫存，Meta AI 還可以根據庫存提供食譜建議。用戶還可以透過 Orion 進行視訊通話，並在 Messenger 和 WhatsApp 上查看和發送訊息。Meta 分享的影像顯示，Spotify、YouTube 和 Pinterest 等應用程式也將推出對應的全息版本。

雖然還需要等待數年才能體驗到 Orion ，但 Meta 強調，Orion 並非僅僅是一個研究原型，而是「我們開發過完成度最高的產品原型之一，真正代表了可以提供給消費者的產品。」 Meta CEO 馬克·祖克柏表示，通過持續的內部研發，「我們可以繼續快速地突破技術的極限，幫助我們更快地推出更好的消費者產品。」 降低價格，讓更多人能夠負擔得起 AR 眼鏡，也是 Meta 的重要目標之一。

根據去年洩露的產品路線圖，Meta 計劃在 2027 年推出首款消費級 AR 眼鏡。目前，Meta 僅表示目標是「近未來」，未透露更具體的上市時間。 Orion 的亮相，無疑為 AR 產業的未來發展，帶來更多想像空間。

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