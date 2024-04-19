熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 23條立法 PARK SEASONS SEASONS PLACE LOONG 9 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-04-19 18:04:02

Meta AI新版本可於FB及IG即時使用　實試生成圖像動畫（內附教學）

分享：
Meta以Llama 3模型推出新版本Meta AI，美國及部分地方可免費使用。

Meta以Llama 3模型推出新版本Meta AI，美國及部分地方可免費使用。

Meta AI｜全新的網頁版meta.ai，可在電腦及手機上使用。

Meta AI｜全新的網頁版meta.ai，可在電腦及手機上使用。

Meta面對強大競爭對手如OpenAI、ChatGPT及Google Gemini等人工智能模型，日前宣布推出最新版本、運用Llama 3模型的Meta AI，可免費在手機及網上使用，更能直接在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger上使用Meta AI。現時香港暫未開放，不過可以登入VPN試玩網頁版meta.ai。

Meta AI｜除了文字答覆外，Meta亦可提供圖像及影片。 Meta AI｜最新功能是可以在Meta各平台上直接使用，包括FB、IG及Messenger，而且能在對話之中查詢。 Meta AI｜在Facebook Feed根據內容，直接進行查詢。 Meta AI｜圖像生成功能可以在輸入每字進行變化，極為強大。 Meta AI｜圖像更可立即變成動畫。

直接於FB IG使用

除了美國以外，澳洲、加拿大、新加坡及非洲等國家亦已推出英語版Meta AI。透過Meta Llama 3，Meta AI比以往更聰明、更快速，也更有趣。例如讓Meta AI推介餐廳及活動，甚至可以即時生成照片。Meta AI還可以在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger的搜索中直接使用，不過此功能香港暫時未推出。

用Meta AI的Imagine功能，可以實時生成圖像，由開始輸入時已經會出現圖像，隨著輸入的每幾個字母而變化，可見運算相當高速。生成的圖像現在也更加清晰和高質量，並且更能夠在圖像中包含文本，及將圖像動畫化。

Meta AI｜用已登入VPN的手機上可使用meta.ai。 Meta AI｜在下方輸入指令即可用Meta AI進行不同工作。 Meta AI｜「Imagine」就是圖片生成功能，可見圖像迫真如相片。 Meta AI｜即使生成虛構的圖片都很快完成。 Meta AI｜即時可生成多張圖片，讓用家自行挑選。 Meta AI｜詢問有關am730竟有錯誤資料。 Meta AI｜推介香港餐廳全是高級餐廳，簡介算準確。

實試資料出錯

使用上相當簡單，如果未利用VPN，開啟網頁後將顯示地區未能使用的頁面。網頁下方有對話欄「Ask Meta AI anything」，只需以英文輸入指令即可。不用登入Facebook都可以使用，但想要更複雜的圖像生成則需登入。

實試過後發現Meta AI反應很快，輸入指令後不需幾秒已有答案，不過並非所有資料都準確，查詢am730出現錯誤資訊。請Meta AI推介香港餐廳，建議了5間Fine Dining餐廳，當中包括著名中菜館大班樓。圖像生成功力強大好玩，而且可以出現真實像相片的圖像，亦能生成卡通、未來感等不同風格，加入人像、動物亦不難。

現時只能透過VPN使用網頁版（meta.ai），希望官方能不久將來在香港推出，並於Meta的社交平台上直接使用。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受