Meta AI新版本可於FB及IG即時使用　實試生成圖像動畫（內附教學）

Meta面對強大競爭對手如OpenAI、ChatGPT及Google Gemini等人工智能模型，日前宣布推出最新版本、運用Llama 3模型的Meta AI，可免費在手機及網上使用，更能直接在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger上使用Meta AI。現時香港暫未開放，不過可以登入VPN試玩網頁版meta.ai。
直接於FB IG使用
除了美國以外，澳洲、加拿大、新加坡及非洲等國家亦已推出英語版Meta AI。透過Meta Llama 3，Meta AI比以往更聰明、更快速，也更有趣。例如讓Meta AI推介餐廳及活動，甚至可以即時生成照片。Meta AI還可以在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger的搜索中直接使用，不過此功能香港暫時未推出。
用Meta AI的Imagine功能，可以實時生成圖像，由開始輸入時已經會出現圖像，隨著輸入的每幾個字母而變化，可見運算相當高速。生成的圖像現在也更加清晰和高質量，並且更能夠在圖像中包含文本，及將圖像動畫化。
實試資料出錯
使用上相當簡單，如果未利用VPN，開啟網頁後將顯示地區未能使用的頁面。網頁下方有對話欄「Ask Meta AI anything」，只需以英文輸入指令即可。不用登入Facebook都可以使用，但想要更複雜的圖像生成則需登入。
實試過後發現Meta AI反應很快，輸入指令後不需幾秒已有答案，不過並非所有資料都準確，查詢am730出現錯誤資訊。請Meta AI推介香港餐廳，建議了5間Fine Dining餐廳，當中包括著名中菜館大班樓。圖像生成功力強大好玩，而且可以出現真實像相片的圖像，亦能生成卡通、未來感等不同風格，加入人像、動物亦不難。
現時只能透過VPN使用網頁版（meta.ai），希望官方能不久將來在香港推出，並於Meta的社交平台上直接使用。