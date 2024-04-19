Meta AI新版本可於FB及IG即時使用　實試生成圖像動畫（內附教學）

Meta AI｜全新的網頁版meta.ai，可在電腦及手機上使用。

Meta面對強大競爭對手如OpenAI、ChatGPT及Google Gemini等人工智能模型，日前宣布推出最新版本、運用Llama 3模型的Meta AI，可免費在手機及網上使用，更能直接在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger上使用Meta AI。現時香港暫未開放，不過可以登入VPN試玩網頁版meta.ai。

直接於FB IG使用

除了美國以外，澳洲、加拿大、新加坡及非洲等國家亦已推出英語版Meta AI。透過Meta Llama 3，Meta AI比以往更聰明、更快速，也更有趣。例如讓Meta AI推介餐廳及活動，甚至可以即時生成照片。Meta AI還可以在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger的搜索中直接使用，不過此功能香港暫時未推出。

用Meta AI的Imagine功能，可以實時生成圖像，由開始輸入時已經會出現圖像，隨著輸入的每幾個字母而變化，可見運算相當高速。生成的圖像現在也更加清晰和高質量，並且更能夠在圖像中包含文本，及將圖像動畫化。