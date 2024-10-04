Microsoft宣布Windows11 24H2更新、Recall功能回歸、全新Copilot+AI PC功能

Microsoft 日前宣布 Windows 11 的 24H2 更新將從 10 月起陸續開放給不同用戶，其中將加入多項全新 Copilot+ AI PC 功能。首先是回爐重造的 Recall ，官方在聽取社群意見後對安全性做了進一步加強。現在用戶可以自己選擇是否保存快照，如果啟用該選項的話，系統便會基於 Windows Hello 進行驗證以確認保存並安全地解鎖回顧內容。除此之外，該功能還會利用敏感資訊篩選器確保 ID、信用卡等重要數據的私密性。從 10 月起使用 Snapdragon 晶片的 Insider 便可率先體驗 Recall 回顧，如果你電腦所用的晶片來自 Intel 或 AMD 的話則需要等到 11 月。
新特性「Click to Do」
24H2 更新還引入了名為「Click to Do」的新特性，它可以在任意畫面根據用戶需求提供 Copilot 功能選項。你只要在按住 Windows 鍵的同時點擊對象，就可以實現總結長文、在照片 app 中消除物體等操作了。根據微軟的說法，最初上線的「Click to Do」只是個預覽版，大家將在「未來幾個月內」看到更多支援的操作。
增加重構圖片提升解析度的選項
說到照片 app，它在更新後會增加重構圖片提升解析度的選項。用戶可以在 app 內拖動滑塊，把解析度最多提高到原來的 8 倍。此外 24H2 也會讓裝置上的文檔、內容搜尋變得更簡單，你不必再記住檔案名或是保存位置，甚至無須擔心拼寫錯誤。微軟說只要輸入「腦中所想」，系統就能依靠 NPU 和 AI 模型找到你要的東西。
新版本會先向 Windows 11 Insider 開放
在 Copilot+ AI PC 的功能外，24H2 還將帶來 Wi-Fi 7 支援、HDR 背景、80Gbps USB、RUST 支援和預設 BitLocker 加密等改進。從 10 月開始，新版本會先向 Windows 11 Insider 開放，到 11 月後才會向更多用戶推出。