Microsoft宣布Windows11 24H2更新、Recall功能回歸、全新Copilot+AI PC功能

Microsoft 日前宣布 Windows 11 的 24H2 更新將從 10 月起陸續開放給不同用戶，其中將加入多項全新 Copilot+ AI PC 功能。首先是回爐重造的 Recall ，官方在聽取社群意見後對安全性做了進一步加強。現在用戶可以自己選擇是否保存快照，如果啟用該選項的話，系統便會基於 Windows Hello 進行驗證以確認保存並安全地解鎖回顧內容。除此之外，該功能還會利用敏感資訊篩選器確保 ID、信用卡等重要數據的私密性。從 10 月起使用 Snapdragon 晶片的 Insider 便可率先體驗 Recall 回顧，如果你電腦所用的晶片來自 Intel 或 AMD 的話則需要等到 11 月。

24H2 更新還引入了名為「Click to Do」的新特性，它可以在任意畫面根據用戶需求提供 Copilot 功能選項。

新特性「Click to Do」 24H2 更新還引入了名為「Click to Do」的新特性，它可以在任意畫面根據用戶需求提供 Copilot 功能選項。你只要在按住 Windows 鍵的同時點擊對象，就可以實現總結長文、在照片 app 中消除物體等操作了。根據微軟的說法，最初上線的「Click to Do」只是個預覽版，大家將在「未來幾個月內」看到更多支援的操作。

說到照片 app，它在更新後會增加重構圖片提升解析度的選項

增加重構圖片提升解析度的選項 說到照片 app，它在更新後會增加重構圖片提升解析度的選項。用戶可以在 app 內拖動滑塊，把解析度最多提高到原來的 8 倍。此外 24H2 也會讓裝置上的文檔、內容搜尋變得更簡單，你不必再記住檔案名或是保存位置，甚至無須擔心拼寫錯誤。微軟說只要輸入「腦中所想」，系統就能依靠 NPU 和 AI 模型找到你要的東西。

在 Copilot+ AI PC 的功能外，24H2 還將帶來 Wi-Fi 7 支援、HDR 背景、80Gbps USB、RUST 支援和預設 BitLocker 加密等改進。