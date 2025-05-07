Microsoft推出兩款定價更平Copilot+PC　Surface Laptop和Surface Pro AI筆電

Microsoft剛發布了兩款全新筆記型電腦Surface Laptop和Surface Pro，價格比去年版本稍微便宜一些，這些新筆電是迄今為止最薄、最輕的Surface設備，電池壽命也最長。Surface Pro的建議零售價為799美元（約$6196港元），Surface Laptop的建議零售價為899美元（約$6971港元），比2024年起價均為999美元（約$7747港元）的Surface Laptop 7和Surface Pro 11便宜。
較低的價格意味著一些妥協，只配備了Snapdragon X Plus晶片，並無法升級到更強大的Snapdragon X Elite，而且屏幕較小，螢幕解析度和更新率較低。兩款電腦暫時未知何時於香港開售。
筆電更輕更薄
Surface Laptop僅提供13吋一個尺寸，具備60 Hz刷新率和400尼特的亮度，並支援最多兩個4K顯示器（60 Hz）。設有1080p網路攝影機、電源按鈕內建的指紋辨識器、兩個USB-C連接埠、一個 USB-A連接埠和一個3.5毫米耳機插孔。微軟取消了Surface Connect端口，但USB-C端口支援快速充電。
搭載8核心Snapdragon X Plus處理器，比Surface Laptop 5快50%，配備16 GB RAM，儲存空間從256GB起步，但可增至512GB。電池壽命最長，影片播放時間長達 23 小時，網頁瀏覽時間長達16小時。重量僅為2.7磅，減少了約118克。起價為899美元，5月20日開始正式銷售。
全新鍵盤設計
新款Surface Pro並不是去年Surface Pro 11版的後續產品，而是稍微便宜一點平替。保留了二合一設計，需要單獨購買鍵盤。平板電腦配備內建支架和12吋LCD，刷新率高達90 Hz。1080p相機支援Windows Hello登入身份驗證，背面設有1000萬像素相機，最多可以連接到兩台4K顯示器，以及支援Wi-Fi 7。
長達16小時的本地視訊播放和12小時的網頁瀏覽電池續航時間，內置16 GB RAM和相同的儲存選項，以及兩個USB-C連接埠和一個3.5毫米耳機插孔。
Surface Pro鍵盤經過重新設計，包括磨砂掌托、可存放和無線充電的手寫筆插槽，全尺寸背光按鍵並帶有Copilot和鎖定鍵，以及具有自適應觸控模式的可自訂精密觸控板。現在可以完全平放折疊，更容易打字、繪畫或書寫，亦支援Surface Slim Pen 2。起價為799美元，同樣於5月20日開售。
消息來源：Wired