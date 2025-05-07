Microsoft推出兩款定價更平Copilot+PC　Surface Laptop和Surface Pro AI筆電

Microsoft剛發布了兩款全新Copilot+pC筆記型電腦Surface Laptop和Surface Pro。

Microsoft剛發布了兩款全新筆記型電腦Surface Laptop和Surface Pro，價格比去年版本稍微便宜一些，這些新筆電是迄今為止最薄、最輕的Surface設備，電池壽命也最長。Surface Pro的建議零售價為799美元（約$6196港元），Surface Laptop的建議零售價為899美元（約$6971港元），比2024年起價均為999美元（約$7747港元）的Surface Laptop 7和Surface Pro 11便宜。 較低的價格意味著一些妥協，只配備了Snapdragon X Plus晶片，並無法升級到更強大的Snapdragon X Elite，而且屏幕較小，螢幕解析度和更新率較低。兩款電腦暫時未知何時於香港開售。

Surface Laptop只提供13吋選擇。

筆電更輕更薄 Surface Laptop僅提供13吋一個尺寸，具備60 Hz刷新率和400尼特的亮度，並支援最多兩個4K顯示器（60 Hz）。設有1080p網路攝影機、電源按鈕內建的指紋辨識器、兩個USB-C連接埠、一個 USB-A連接埠和一個3.5毫米耳機插孔。微軟取消了Surface Connect端口，但USB-C端口支援快速充電。 搭載8核心Snapdragon X Plus處理器，比Surface Laptop 5快50%，配備16 GB RAM，儲存空間從256GB起步，但可增至512GB。電池壽命最長，影片播放時間長達 23 小時，網頁瀏覽時間長達16小時。重量僅為2.7磅，減少了約118克。起價為899美元，5月20日開始正式銷售。

Surface Pro為二合一Copilot+PC。