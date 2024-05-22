Microsoft發布史上最快Copilot+ PC手提電腦系列　主打多項AI功能如回想、共同生成圖像

Microsoft日前發表全新Copilot+ PC，這個圍繞AI而設計的Windows PC系列，更標榜是史上運行速度速度最快、最智能的Windows PC。主打多項實用功能包括「回想」、「共同創作者」、「即時字幕」等。除了即將推出的Microsoft Surface兩部全新手提電腦，Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo及Samsung亦會推出多部Copilot+ PC。

史上最快Windows PC Copilot+ PC的新晶片每秒超過40兆次運算，可使用最先進的AI模型。Copilot+ PC與在Azure雲端運行的大型語言模型和小型語言模型相連，運行AI工作負載方面，其效能提高20倍，效率亦提升100倍，並提供AI加速功能，Copilot+ PC的持續多線程效能比Apple MacBook Air 高出58%。 同時還提供全天電池續航時間，一次充電即可支援長達22小時的影片播放或15小時的網頁瀏覽。與MacBook Air相比，Copilot+ PC在提供影片播放方面，電池使用時間最多可延長 20%。 Microsoft較以往提供更多原生Arm64裝置的體驗，包括最快執行的Microsoft 365應用程式，如 Teams、PowerPoint、Outlook、Word、Excel、OneDrive和OneNote；還有Chrome瀏覽器、Spotify、Zoom、WhatsApp等眾多應用程式現時都可在Arm裝置上原生運行。 Microsoft Pluton安全處理器將在所有Copilot+ PC上預設使用，Microsoft同時為Windows 11引入了多個新功能、更新和預設設置，同時內置了個人化的私隱控制功能。 多項強大AI體驗

即時回想 Copilot+ PC採用了多個先進AI模型，其中包含了Microsoft研發的小型語言模型，讓用戶可以在裝置上直接運行AI。例如回想功能（Recall）讓用戶可以瀏覽近乎所有曾在個人電腦上看過或完成的内容，透過自己記得的提示，包括在任何應用程式、網站和文件等等的時間線上，瀏覽不同時間的資訊，並透過屏幕截圖診斷直接與電腦互動，直接快速地在電腦找到所需的內容。同時亦可以進行物件識別和獲得行動建議，以決定下一步行動。

共同創作圖像生成 Windows內置AI驅動的圖像創建和編輯的Cocreator，結合筆觸和文字提示，近乎即時生成全新圖像，隨著説明或畫出想法，圖像會及時更新。利用基於擴散的演算法，能夠以最少步驟輸出最高品質的成果，如同與AI一起創作。用戶更可以自由選擇創意程度，從更為直白到更具感染力之間挑選適合的畫作，然後繼續以筆觸和文字指令加以調整。

Restyle Image可結合圖像生成和照片編輯，執出個人風格的相片。

免費無限編輯照片 Restyle Image讓用戶可以編輯照片和創作圖像，在照片中結合圖像生成和照片編輯功能，以全新風格重塑個人照片。使用預設風格如Cyberpunk和Claymation等更改、前景或全圖以創作全新圖像，或在相片中從Image Creator獲得設計靈感。在Copilot+ PC上，用戶可以免費、快速、無限生成圖像，並按喜好加以調整，然後儲存最愛的作品至圖輯中。

AI創意應用程式 Microsoft亦與多間軟件公司合作，利用NPU為用戶帶來創新的AI體驗。當中包括AdobePhotoshop、Lightroom 和 Express；DaVinci Resolve Studio可使用由NPU支援的神奇遮罩（Magic Mask）視覺特效功能；CapCut的自動裁切（Auto Cutout）功能，瞬間移除任何影片片段的背景；還有Cephable、LiquidText及djay Pro等商用、文件及混音程式都可支援。

即時字幕翻譯（Live Captions） 即時字幕現在具備即時翻譯功能，能夠將個人電腦接收到的所有音訊轉換成英文字幕，並在所有應用程式中同步顯示。在任何應用程式或影片平台中的現場或預錄音訊，從超過40種語言即時自動翻譯成英文字幕，甚至可以在離線時進行翻譯。 全新Windows Studio效果 用戶可以在快速設置中的控制選項，自動調整至最佳的畫面和音訊。人像補光功能會自動調整畫面，在黑暗環境下改善光源，或在低光環境下提亮前景像素。3種全新的創意濾鏡插畫、動畫或水彩，更增添一抹藝術氣息。用戶亦可透過眼神接觸提詞器，在閱讀屏幕時保持眼神接觸，而最新改進的語音對焦和人像模糊功能則可讓用戶全程保持對焦。