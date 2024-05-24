Microsoft首款Copilot+ PC手提電腦　全新Surface Pro及Surface Laptop主打AI功能

Microsoft即將推出Surface首款Copilot+ PC，包括全新的Surface Pro和Surface Laptop，均具備AI加速的Copilot+體驗，可以使用多種全新人工智慧功能如回顧、生成式AI繪圖、AI增強的Surface Studio相機等。

全新AI驅動電腦

全新的第7代Surface Laptop手提電腦由Snapdragon X Elite和Plus處理器支援，以及可每秒處理45兆個作業效能的NPU，具備超薄邊框、HDR觸控螢幕及觸控板 、AI增強型鏡頭等。提供13.8吋和15吋熒幕，以及4種配色選擇，電池足有長達20小時的影片播放。

而Surface Pro來到第11代，為二合一手提平板電腦，重量低於900克，規格跟Surface Laptop一樣，電池續航時間可以14小時連續播放影片。可選OLED觸控螢幕，配備高達4K相機和視訊。另亦配上全新Surface Pro Flex鍵盤連觸控板，可連接或分開使用，同時能儲存Surface Slim Pen和充電。Surface預計於6月18日推出，售價為999美元（約7,804港元）起。