MIFA 7︱MAXUS 中型七人電動車攻港　一換一車價 42.9 萬

MAXUS MIFA 7 七人電動車右軚版正式登場，Premium 車價為 42.9 萬。

可作商務或家庭用途的七人電動車向來受歡迎，上汽大通 MAXUS 繼 MIFA 9 後，推出更輕盈更相宜的MIFA 7，特別適合香港駕駛者。去年代理公佈的意向價只需 39 萬，不過在新稅制下一換一售價變成42.9萬，吸引力稍稍下降。

MIFA 7︱一字型LED頭燈配淚形燈組，設計前衛。

車長高度有優勢 外型跟 MIFA 9 相約，但更具科技感，同樣為密封式車頭，配上標誌性的橫向一字型 LED 頭燈，兩個向下延伸的淚形格形燈組，下方泵把則是簡約的黑色直條設計。可惜欠缺內地版的車頭及尾門發光飾條，否則應更加搶眼。 車長 4,910 毫米、闊 1,885 毫米、高 1,756 毫米、重 2,900 公斤，在七人車當中算是中等身材。嫌 MIFA 9 車身太大的話，這一部七人車大小剛好，泊車、出入停車場及狹窄道路都方便容易。



車廂空間充足 雖以中型自居，內櫳卻不覺迫狹，可輕鬆上車下車，軸距足 2,960 毫米，七座採用 2 - 2 - 3座位格局，中排及後排座位具空間感。座椅用上 NAPPA 真皮，柔軟有承托力，前排座位更有冷暖電動功能，中排則是兩張獨立大班椅，但就只有手動，留有通道進入後排。車尾箱不算大，將後座摺疊後不能放平，令儲物空間有限，勝在設有電動尾門。



簡約中控台設計 配置雖然沒有 MIFA 9 般豪華，但亦有家庭車少有的全景式玻璃天幕，增加開揚感。前座中控台設有雙連式 12.3 吋數碼儀表及觸控屏幕，兼有無線 Apple CarPlay、兩個無線充電板、中空式手枕連儲物空間，冷氣控制亦以輕觸式按鍵取代實體按鈕。

