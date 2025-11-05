Million Tech AI影像環保袋印製站　5分鐘即時印製個人風格環保袋

早前在灣仔合和中心舉行的「網絡安全同行 x 人工智能」體驗同樂日中，本地科技企業Million Tech以合作夥伴身份，將最新開發的「AI個人化影像環保袋印製站」帶到互動攤位，讓長者及殘障人士透過簡單操作指令，5分鐘內創作獨特藝術影像並即時印製於環保袋。這活化AI概念，更促進數碼無障礙，呼應活動主題——提升弱勢群體的網絡安全意識。

自動生成 4 幅個人化圖像

AI個人化影像環保袋印製站的核心在於其用戶友善設計、互動體驗兼享獨特個人風格的成品。參與創作者經電子支付確認後，只需按個人喜好分別選擇類別、物體、背景、氛圍及繪圖風格等選項，經AI數位分析即時自動生成4幅非預設個人化圖像，揀選好其中一款後，可再經熱轉印技術印於環保袋。全程僅需5分鐘，適合所有年齡層。