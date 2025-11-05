Million Tech AI影像環保袋印製站　5分鐘即時印製個人風格環保袋

早前在灣仔合和中心舉行的「網絡安全同行 x 人工智能」體驗同樂日中，本地科技企業Million Tech以合作夥伴身份，將最新開發的「AI個人化影像環保袋印製站」帶到互動攤位，讓長者及殘障人士透過簡單操作指令，5分鐘內創作獨特藝術影像並即時印製於環保袋。這活化AI概念，更促進數碼無障礙，呼應活動主題——提升弱勢群體的網絡安全意識。
自動生成4幅個人化圖像
AI個人化影像環保袋印製站的核心在於其用戶友善設計、互動體驗兼享獨特個人風格的成品。參與創作者經電子支付確認後，只需按個人喜好分別選擇類別、物體、背景、氛圍及繪圖風格等選項，經AI數位分析即時自動生成4幅非預設個人化圖像，揀選好其中一款後，可再經熱轉印技術印於環保袋。全程僅需5分鐘，適合所有年齡層。
該站同時強調ESG(環境、社會、治理)原則及聯合國可持續發展目標，使用可重用的帆布環保袋，減少塑膠廢物，符合「負責任消費和生產」及「氣候行動」，結合創意與可持續發展。
操作易用及方便
攤位義工示範時亦表示其操作十分易用及方便，即使長者或殘障人士都能輕鬆製作出獨一無二的環保袋，自言感覺科技能拉近距離，轉化陌生感為喜悅。Million Tech團隊表示，此方案除了適用於品牌作市場推廣，亦源於對數碼共融的遠景，符合「減少不平等」，讓AI科技不再遙遠，使參與者在創作中學習和體驗，是人人可享的工具。