Model Y新款後驅版試駕　上代分別、優點缺點一文睇清

全新Model Y現已在香港登場，一換一車價$339798，首批預計於5月交付。

Tesla Model Y新版本於1月在香港首次亮相，現在已在各陳列室展出，並可以預約試駕。電動SUV車型在香港向來受歡迎，記者率先試揸這部全新的銀色試車，感受這部後驅版Model Y有何改變。

頭尾全新形象 全新Model Y外觀最大變化是單一貫穿式車頭燈設計，靈感來自Cybertruck和Cybercab，跟上代甚至各款Tesla車系與眾不同，配上這部銀色車身更具科幻感。車尾燈亦有最大變化，首創間接反射式尾燈可反射在地面，不過在日間未能看見，只有紅色暗燈及TESLA標誌。車身線條亦更加銳利剛強，不像上代般圓滑，整體設計更加精緻。 今代在前泵把新增了前置鏡頭，可直接拍攝車頭盲點，更加安全。新版車尺寸亦更長更闊，不過駕起來不覺笨重。採用全新調校的懸掛，駕駛時更加穩定，而且亦提高了乘坐舒適感，不像上代般搖晃震盪，感覺明顯舒服得多，但仍然偏硬。

車廂舒適度升級 車廂內裝方面跟升級版Model 3相似，同配備環繞式氛圍燈、通風前座和後排8吋觸控式螢幕。通風功能在大熱天時絕對是恩物，全車均採用雙層隔音玻璃，行車路噪、大車經過的噪音都可隔絕，駕駛時車廂特別寧靜。全景玻璃車頂亦提升了7倍阻隔紫外線和熱力效能，試駕時陽光普照，都不覺刺眼及翳焗悶熱。 前座的15.4吋中控屏幕未能使用娛樂系統，只作車輛設定等操控；後座的8吋屏幕則有齊Netflix、YouTube及各種遊戲。後排座椅更升級成為電動調較，可調整傾斜度更加舒適，而且可一按將後座摺疊放平，尾箱空間擴大至總計超過2130公升的儲物空間。加上車頭蓋下增設排水口設計的膠箱，儲物空間更加好用。

駕駛感更自然 新款Model Y再次將方向燈撥桿回歸，短小精悍，打左右燈更加直接方便，換檔仍然靠觸屏操作，勝在智能，例如在掉頭時扭軚懂得自動轉向。加速則有「Chill」及「Standard」兩個模式，前者貼近油車逐漸「俾油」的感覺，後者則更加暢順靈敏。減速則有「Reduced」及「Standard」，即使是Standard都不像以往般突兀，一次都可慢慢適應One Pedal Drive。 Model Y內外及駕駛感均有提升，而且多項改進亦令電動車更易上手適應，雖然不像全輪驅動或Model 3 Performance般具爆炸力，適合舒適日常駕駛。後輪驅動版續航距離466公里，比其他型號少，最高速度201km/h，0-100km/h加速5.9秒，「一換一」計劃後車價$339798，預計於5月交付，有興趣可於6個體驗中心睇車及預約試駕。