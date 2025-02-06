Model Y新版本現身　一換一車價$33.9萬起、預計第二季交付（多圖）

Tesla Model Y全新版本正式抵港登場，首次於啟德AIRSIDE地下露天廣場公開亮相，並將於2月7日起於啟德、荃灣及沙田體驗中心展出。全新Model Y首發系列後輪驅動版「一換一」價格由$339798起，將於2025年第二季交付。

限量首發系列

全新Model Y限量版首發系列配備多項獨特設計，包括車尾箱、門檻板及充電中控台等位置均飾有專屬的「Launch Series」首發系列徽章，並設有投影燈，於駕乘者每次進出車輛時投影到地面。更免費配備加速提升功能，0-100公里加速由4.8秒縮短至4.3秒，首發系列數量有限。

不過今次展出的並非首發版，新款最明顯分別是以Cybertruck和Cybercab設計靈感的單一貫穿式車燈設計，車尾燈更是同類產品中首創的間接反射式尾燈，更添科幻感。