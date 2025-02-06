熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 渣打馬拉松2025 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-02-06 20:18:54

Model Y新版本現身　一換一車價$33.9萬起、預計第二季交付（多圖）

分享：
Tesla Model Y後輪驅動版（左）及長續航全輪驅動版（右）雙雙亮相。

Tesla Model Y後輪驅動版（左）及長續航全輪驅動版（右）雙雙亮相。

adblk5

Tesla Model Y全新版本正式抵港登場，首次於啟德AIRSIDE地下露天廣場公開亮相，並將於2月7日起於啟德、荃灣及沙田體驗中心展出。全新Model Y首發系列後輪驅動版「一換一」價格由$339798起，將於2025年第二季交付。

Model Y換上全新外觀，更加有型。 Model Y間接反射式尾燈配上TESLA字樣。 Model Y長續航全輪驅動版。 Model Y改良尾擾流器，減少空氣阻力。

限量首發系列

全新Model Y限量版首發系列配備多項獨特設計，包括車尾箱、門檻板及充電中控台等位置均飾有專屬的「Launch Series」首發系列徽章，並設有投影燈，於駕乘者每次進出車輛時投影到地面。更免費配備加速提升功能，0-100公里加速由4.8秒縮短至4.3秒，首發系列數量有限。

不過今次展出的並非首發版，新款最明顯分別是以Cybertruck和Cybercab設計靈感的單一貫穿式車燈設計，車尾燈更是同類產品中首創的間接反射式尾燈，更添科幻感。

adblk6
Model Y後輪驅動版車輪經重新設計。 Model Y長續航全輪驅動版車輪。 Model Y換上跟Model 3一樣的通風電動調較座椅。 Model Y的環繞式氛圍燈。 Model Y後座空間感充足。 Model Y全景玻璃車頂提升了7倍阻隔紫外線和熱力。 Model Y配備Model 3的後座8吋觸控式螢幕。 Model Y尾箱門旁新增電動按鈕，一按即可放下後座。 Model Y可輕鬆將後座放平，增加儲物空間。 Model Y的車尾箱會自動解鎖，容量最多可擴大至超過2,130公升。 Model Y車頭蓋下亦有儲物空間。

內外細節改良

今個版本均採用雙層隔音玻璃，全景玻璃車頂亦提升了7倍阻隔紫外線和熱力效能。新設計的車輪和尾擾流器可減少空氣阻力，而重新調較懸掛系統提供更安靜、更穩定和高效的駕駛體驗。跟升級版Model 3一樣，有新配備的環繞式氛圍燈、通風前座和後排8吋觸控式螢幕。

長續航版本車輛配備16個喇叭，包括1個重低音喇叭；後輪驅動版本則配備9個喇叭。內置支援YouTube、Spotify、Apple Music 和TIDAL等串流功能。後排座椅更升級成為電動調較及可摺疊放平，一按車門旁的按鈕，即可放下後座，將尾箱空間擴大至超過2,130公升。

Model Y續航距離足466至551公里。 Model Y軚盤後新增指揮燈棍。 Model Y升級版15.4吋觸控式螢幕。

466公里續航力

長續航Model Y使用V3或V4超級充電器，僅需15分鐘即可補充高達266公里的續航距離。後輪驅動版續航距離為466公里，0-100km/h加速為5.9秒，一換一車價為$339798；長續航全輪驅動版為551公里，0-100km/h加速為4.3秒，一換一車價為$427668，兩者最高時速均為201km/h。

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券