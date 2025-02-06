Model Y新版本現身　一換一車價$33.9萬起、預計第二季交付（多圖）

Tesla Model Y全新版本正式抵港登場，首次於啟德AIRSIDE地下露天廣場公開亮相，並將於2月7日起於啟德、荃灣及沙田體驗中心展出。全新Model Y首發系列後輪驅動版「一換一」價格由$339798起，將於2025年第二季交付。
限量首發系列
全新Model Y限量版首發系列配備多項獨特設計，包括車尾箱、門檻板及充電中控台等位置均飾有專屬的「Launch Series」首發系列徽章，並設有投影燈，於駕乘者每次進出車輛時投影到地面。更免費配備加速提升功能，0-100公里加速由4.8秒縮短至4.3秒，首發系列數量有限。
不過今次展出的並非首發版，新款最明顯分別是以Cybertruck和Cybercab設計靈感的單一貫穿式車燈設計，車尾燈更是同類產品中首創的間接反射式尾燈，更添科幻感。
內外細節改良
今個版本均採用雙層隔音玻璃，全景玻璃車頂亦提升了7倍阻隔紫外線和熱力效能。新設計的車輪和尾擾流器可減少空氣阻力，而重新調較懸掛系統提供更安靜、更穩定和高效的駕駛體驗。跟升級版Model 3一樣，有新配備的環繞式氛圍燈、通風前座和後排8吋觸控式螢幕。
長續航版本車輛配備16個喇叭，包括1個重低音喇叭；後輪驅動版本則配備9個喇叭。內置支援YouTube、Spotify、Apple Music 和TIDAL等串流功能。後排座椅更升級成為電動調較及可摺疊放平，一按車門旁的按鈕，即可放下後座，將尾箱空間擴大至超過2,130公升。
466公里續航力
長續航Model Y使用V3或V4超級充電器，僅需15分鐘即可補充高達266公里的續航距離。後輪驅動版續航距離為466公里，0-100km/h加速為5.9秒，一換一車價為$339798；長續航全輪驅動版為551公里，0-100km/h加速為4.3秒，一換一車價為$427668，兩者最高時速均為201km/h。