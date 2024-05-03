Momax全球定位器最平$59　追蹤行李物品旅行必備

日元低水，係時候飛去鄉下旅行瘋狂食買玩！「大頭蝦」怕出外遺失行李及個人物品，可即時追蹤的全球定位器是個好東西。除了Apple AirTag以外，Momax亦有兩款全球定位器Pinpop Lite Find My及PinCard Pro Mini，平至$59有交易，這個旅遊恩物最啱使。

平玩全球定位器

Pinpop Lite Find My全球定位器，體積細小，備有黑、白、綠、藍、橙色可選，並附送空白貼紙可自行DIY發揮創意。機身輕巧只有8克重，使用ABS塑膠製成。可更換電池設計，續航長達一年，設有開孔位置，方便掛在手提包及行李等。最大賣點是一粒只需$59，相當抵玩。

有Apple官方認證，支援全球Find My網絡，無需安裝，直接使用iOS內置的尋找App即可連接，Find My網路資訊會被加密，保護私隱。定位在15米範圍內，機身內置蜂鳴器，可播放聲音來確定物品的位置。同時能防止惡意跟蹤，如發現不是個人的Pinpop Lite在身上，iOS會發送提醒。