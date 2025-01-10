Momax加入智能手錶戰局 支援iOS/Android系統

Momax 1-Wear+ Pro智能手錶規格最高，售價$699。

免費健康應用Momax Wear可記錄健康及運動數據。

Momax由流動電源、插頭等再擴展至新產品系列，1-Wear智能手錶共有3個版本，包括Lite、圓形及更進階的1-Wear+ Pro，同樣具備健康監測功能，兼容跨平台設計，價錢由$299至$699相當親民。 一式三款的智能手錶，1-Wear+ Pro搭載1.99吋AMOLED顯示屏，支持雲端多種錶盤，具備3 ATM防水等級，可承受游泳等水上運動，並擁有更長的10天電池續航。1-Wear Lite及圓形的1-Wear則搭載更小巧的TFT觸控顯示屏，IP68防水等級，電池續航力為7天。

全天候健康洞察 全系列具備健康監測功能，能隨時監測心率、心率變異性和血氧飽和度等健康指標以及壓力監測。內置AI智能系統，更進一步詳細分析用家的睡眠模式，從深度睡眠到快速動眼周期，提供整體睡眠質量的深入評估。

內置超過100種運動模式及全天候活動追蹤，包括跑步、游泳、行山等，實時反映運動過程中的各項數據，包括運動時間、距離、心率區間等。 跨平台相容性 智能手錶支援與iOS和Android系統無縫同步，只須通過Momax免費健康應用Momax Wear記錄數據，同步到智能手機內的Apple Health及Google Health Connect。 其他功能包括即時通知提醒、來電、短訊、社交媒體消息等。語音功能可連接約20米距離，能隨時進行通話。 售價分別為$299、$499及$699，即日起於官網有售。即日起至1月13日期間於Momax門市或網店購買任何一款，即送指定錶帶。 查詢：2402 3186