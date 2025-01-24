Momax抵玩$299智能手錶　同場推出全新旅行插座、粵東磁廠特別版產品

Momax發布三款全新1-Wear智能手錶系列，具備先進的健康監測功能，而且兼容跨平台，iPhone及Android手機可用，功能齊全，最平由$299至$699豐儉由人。另外同場亦有智能戒指、1-World² GaN全球轉換插座旅行充電器，以及與粵東磁廠聯乘的特別版產品，值得睇睇！

3款型號智能手錶

Momax 1-Wear智能手錶有3種型號，基本款式$299、圓形$499及1-Wear+ $699版本。最貴的有1.99吋AMOLED錶面、10天電池續航、3 ATM防水等級；另外兩款則有具備IP68防水等級及7天的電池續航。

有齊健康監測功能，包括心率、心率變異性和血氧飽和度、壓力監測及睡眠質素，另有擁有超過100種運動模式及全天候活動追蹤。跨平台兼容性支持與iOS和Android系統的無縫同步，健康數據可以同步到「Apple Health」及「Google Health Connect」。

設有多種錶盤及錶帶可選，而且有齊即時通知提醒、來電、短信等，語音功能可通電話，連接距離可達到20米，詳細佩戴和試用功能可留意未來的實測報告。