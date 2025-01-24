Momax抵玩$299智能手錶　同場推出全新旅行插座、粵東磁廠特別版產品

Momax發布三款全新1-Wear智能手錶系列，具備先進的健康監測功能，而且兼容跨平台，iPhone及Android手機可用，功能齊全，最平由$299至$699豐儉由人。另外同場亦有智能戒指、1-World² GaN全球轉換插座旅行充電器，以及與粵東磁廠聯乘的特別版產品，值得睇睇！
3款型號智能手錶
Momax 1-Wear智能手錶有3種型號，基本款式$299、圓形$499及1-Wear+ $699版本。最貴的有1.99吋AMOLED錶面、10天電池續航、3 ATM防水等級；另外兩款則有具備IP68防水等級及7天的電池續航。
有齊健康監測功能，包括心率、心率變異性和血氧飽和度、壓力監測及睡眠質素，另有擁有超過100種運動模式及全天候活動追蹤。跨平台兼容性支持與iOS和Android系統的無縫同步，健康數據可以同步到「Apple Health」及「Google Health Connect」。
設有多種錶盤及錶帶可選，而且有齊即時通知提醒、來電、短信等，語音功能可通電話，連接距離可達到20米，詳細佩戴和試用功能可留意未來的實測報告。
旅行必備GaN充電座
相信長假期一定有很多人準備去旅行，插座最好買定一兩個傍身，這兩款亦相當好用。1-World² 100W雙AC四USB GaN全球轉換插座重量僅為276克，配備2個USB-C PD端口和2個USB-A端口，以及雙AC插座輸出，可同時為筆記本電腦、智能手機及其他設備充電，售價$449。
1-World² 70W雙AC五USB GaN全球轉換插座同樣支援超過180個國家使用，配備3個USB-C PD端口、2個USB-A端口及雙AC插座輸出，體積更加小巧輕身，僅重200克，售價$319。
1-Sense智能戒指系列
智能戒指為去年11月推出，同樣是健康與運動監測神器，最近推出多兩個尺寸，令更多人可以佩戴得到。備有微晶鋯納米陶瓷版本，具備5 ATM防水等級，售價$1499；而不銹鋼版本則擁有IP68防水等級，售價$999。
Momax x 粵東磁廠系列
Momax「水系列」聯乘粵東磁廠，以獨特「青花水紋」圖案示人，由粵東磁廠的第四代繼承人曹嘉彥設計。以瓷白色作為基調配以青花水紋渡海小輪，象徵著海流就是香港標誌性的維多利亞港，凸顯Flow系列以水流和承載的設計概念，相當有香港特色。