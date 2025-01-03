Momax新出3款旅行插座　GaN、多插口及輕便出遊之選

去旅行一定要帶好用的旅遊插座，Momax最新推出3款全球轉換插座，比舊款更加小巧實用，有齊強力的100W Gan、多插頭及超輕便不同選擇，出發前值得入手。現時在官網預售中，約在1月頭到貨。

功率最強 1-World² 100W雙AC四USBGaN全球轉換插座專為長途旅行而設，支援超過180個國家使用，重量僅為276克，比上代更細了30%。配備2個USB-C PD端口和2個USB-A端口，以及雙AC插座輸出，可同時為筆記本電腦、智能手機及其他設備充電。搭載GaN技術作智能電源管理，充電電流和電壓更佳，提供快速穩定的充電體驗。設有鈦色及黑色，售價$449。



五插頭最方便 1-World² 70W雙AC五USB GaN全球轉換插座同樣支援超過180個國家使用及搭載GaN技術，總輸出達70W，配備3個USB-C PD端口、2個USB-A端口及雙AC插座輸出，能夠同時為7個設備充電。體積同樣比上代細30%，僅重200克，並具備高充電效率，能大幅縮短充電時間。提供砂岩及黑色，售價$319。

最輕巧 1-World雙AC全球轉換插座擁有小巧的體積，重量不到100克，提供全球180多個國家和地區的插頭兼容性，內建雙AC插座設計，可同時為兩個設備充電。不過沒有USB插口位，而且側邊為兩腳插口，實用性稍嫌不足。有黑及白兩色可選，售價$79。