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科技
2024-08-26 13:43:53

Momax新店登陸將軍澳　全店88折充電器、旅行插座新品推介

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Momax新店登陸將軍澳，即日起至8月31日有全店88折優惠。

Momax新店登陸將軍澳，即日起至8月31日有全店88折優惠。

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本地電子產品品牌Momax剛於將軍澳東港城開設新店，由即日起至8月31日，推出新張優惠全店88折優惠，另外消費滿$300或以上，可免費獲得原價$399的Q.Power UV-C Box無線紫外光深層消毒盒一個。

Momax將軍澳東港城分店有人氣的充電產品及小型家庭電器。 多款不同造型及容量的尿袋可供選購。

將軍澳新分店

Momax將軍澳東港城分店有齊各款招牌及最新產品，包括多款不同容量的充電器、旅行用充電插座、追蹤器等，8月份更有全店88折優惠，值得看看有沒有心水產品，或是選購以下4款新品推介。

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momax 1-Power X Pro充電器有5000mAh及10000mAh兩種容量及4色可選，採用鋼化玻璃透明表面。 磁吸設計一吸即充，同時設有USB-C充電線。 內置支架可支撐手機。

三合一充電

Momax 1-Power X Pro糸列多方位全能充電器有5000mAh及10000mAh兩種容量，採用鋼化玻璃光亮表面，創新隱藏式USB-C充電線，擁有三合一的充電功能，包括支持外接充電及無線充電，磁吸設計一吸即充，更能同時為3部電子設備充電。

Momax 1-POWER X糸列簡約設計，其中一款配上醒目鮮黃色。 設有10000mAh及20000mAh容量，算很輕巧。

鮮黃色簡約設計

Momax人氣1-POWER X糸列鮮黃、黑及白3種機身顏色，設有10000mAh及20000mAh容量，內置USB-C線，同樣支援三合一的功能，包括支持兩個外接充電口及附設的USB-C充電線，同時為3部電子設備充電，單一充電輸出更高達20W及30W快速充電。

Momax 1-World 170W 4接口旅行充電插座有3個USB-C及一個USB-A插口。 170W大功率支援MacBook Pro及平板等裝置充電。

170W GaN旅行充電插座

Momax 1-World系列170W大功率4接口旅行充電插座，採用GaN技術設計，總輸出高達170W，支援MacBook Pro 、平板及手機3機同時快充。配備3個USB-C及1個USB-A插孔，支援超過180個國家插頭標準，跟機配有一條140W USB-C快充線及便攜收納袋，適合外出工作及旅遊。

Momax 1-Vibe Go系列無線喇叭體積迷你，磁性吸附設計。 可吸附在手機後變成支架，並配有IPX6防潑水級別。

磁性吸附喇叭

Momax 1-Vibe Go系列無線喇叭提供磁性吸附設計，無需額外支架或配件，可以吸附於任何金屬表面或磁性兼容手機上，磁吸功能同時使音響變身成手機支架。雙揚聲器設計提供立體聲音效，配有IPX6 級防潑水功能，配備黑色及砂岩色兩種色調。

momax
地址：將軍澳東港城一樓126A 
時間：11am-9pm

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