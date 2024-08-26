Momax新店登陸將軍澳　全店88折充電器、旅行插座新品推介

本地電子產品品牌Momax剛於將軍澳東港城開設新店，由即日起至8月31日，推出新張優惠全店88折優惠，另外消費滿$300或以上，可免費獲得原價$399的Q.Power UV-C Box無線紫外光深層消毒盒一個。

將軍澳新分店 Momax將軍澳東港城分店有齊各款招牌及最新產品，包括多款不同容量的充電器、旅行用充電插座、追蹤器等，8月份更有全店88折優惠，值得看看有沒有心水產品，或是選購以下4款新品推介。

三合一充電 Momax 1-Power X Pro糸列多方位全能充電器有5000mAh及10000mAh兩種容量，採用鋼化玻璃光亮表面，創新隱藏式USB-C充電線，擁有三合一的充電功能，包括支持外接充電及無線充電，磁吸設計一吸即充，更能同時為3部電子設備充電。

鮮黃色簡約設計 Momax人氣1-POWER X糸列鮮黃、黑及白3種機身顏色，設有10000mAh及20000mAh容量，內置USB-C線，同樣支援三合一的功能，包括支持兩個外接充電口及附設的USB-C充電線，同時為3部電子設備充電，單一充電輸出更高達20W及30W快速充電。

170W GaN旅行充電插座 Momax 1-World系列170W大功率4接口旅行充電插座，採用GaN技術設計，總輸出高達170W，支援MacBook Pro 、平板及手機3機同時快充。配備3個USB-C及1個USB-A插孔，支援超過180個國家插頭標準，跟機配有一條140W USB-C快充線及便攜收納袋，適合外出工作及旅遊。