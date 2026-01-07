熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2026-01-07 18:39:28

Momax發布半固態電池流動電源 10000mAh超薄14.5mm設計更安全

分享：
Momax推出全新半固態電池流動電源。

Momax推出全新半固態電池流動電源。

Momax於CES 2026及香港同步發布搭載半固態電池（Semi-SSB）技術風新品1-Power S.Pass2半固態磁吸無線流動電源，同時融入Qi2 25W超快速無線充電標準，充電更安全更快捷。

機身印上SS印記。 Momax 1-Power S.Pass2可吸附在iPhone 17 Pro上。 Momax 1-Power S.Pass2半固態磁吸無線流動電源。 機身設有電池顯示燈。

從液態到半固態

半固態電池技術的電解質以半固態形式在電池之中，能抵抗劇烈衝擊、重壓或過熱，減低熱失控、洩漏與易燃的風險，降低液態電解質的可燃性，而且使用時保持低溫，更加安全。

Qi2 25W磁吸無線快充可提供穩定充電，實測只需30分鐘即可將 iPhone 17 Pro Max由0%充至50%，支援iPhone MagSafe以及其他相容Qi/Qi2的Android裝置。

adblk5
提供黑色、橙色、黃色及鈦色。 機背採用玻璃設計，並印上Qi2、CE、CCC等標記。 機側有QR碼可顯示各安全證明。 1-Power S.Pass2黃色率先上架。

10000mAh續航力

搭載10000mAh大容量，卻維持纖薄設計，尺寸僅103.5 × 70 × 14.5mm，重量約208g，手感與一般流動電池差不多。採用強化玻璃、鋁合金及防火PC+ABS材質，結合金屬與玻璃外殼，內建動態熱控技術，長時間使用仍穩定高效。

通過CE、CCC、FCC、RoHS、UN38.3 及 WPC Qi2 25W認證，並嚴格符合中國國家標準（GB38031-2025），經歷針刺、過充、過熱、短路等多項極端測試，提供最嚴苛的安全保障。今次特別在機身印上二維碼，可顯示各種標準證明，即使未來任何改變，仍可加入新證明，延長使用壽命。

1-Power S.Pass2將以象徵安全的黃色、iPhone 17 Pro太陽橙色、黑色及鈦金屬色4款配色登場，黃色由即日起全球首發，其餘3款配色陸續推出，價錢為$569。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad