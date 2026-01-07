Momax發布半固態電池流動電源 10000mAh超薄14.5mm設計更安全

Momax於CES 2026及香港同步發布搭載半固態電池（Semi-SSB）技術風新品1-Power S.Pass2半固態磁吸無線流動電源，同時融入Qi2 25W超快速無線充電標準，充電更安全更快捷。

從液態到半固態

半固態電池技術的電解質以半固態形式在電池之中，能抵抗劇烈衝擊、重壓或過熱，減低熱失控、洩漏與易燃的風險，降低液態電解質的可燃性，而且使用時保持低溫，更加安全。

Qi2 25W磁吸無線快充可提供穩定充電，實測只需30分鐘即可將 iPhone 17 Pro Max由0%充至50%，支援iPhone MagSafe以及其他相容Qi/Qi2的Android裝置。