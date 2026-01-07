Momax發布半固態電池流動電源 10000mAh超薄14.5mm設計更安全

Momax於CES 2026及香港同步發布搭載半固態電池（Semi-SSB）技術風新品1-Power S.Pass2半固態磁吸無線流動電源，同時融入Qi2 25W超快速無線充電標準，充電更安全更快捷。
從液態到半固態
半固態電池技術的電解質以半固態形式在電池之中，能抵抗劇烈衝擊、重壓或過熱，減低熱失控、洩漏與易燃的風險，降低液態電解質的可燃性，而且使用時保持低溫，更加安全。
Qi2 25W磁吸無線快充可提供穩定充電，實測只需30分鐘即可將 iPhone 17 Pro Max由0%充至50%，支援iPhone MagSafe以及其他相容Qi/Qi2的Android裝置。
10000mAh續航力
搭載10000mAh大容量，卻維持纖薄設計，尺寸僅103.5 × 70 × 14.5mm，重量約208g，手感與一般流動電池差不多。採用強化玻璃、鋁合金及防火PC+ABS材質，結合金屬與玻璃外殼，內建動態熱控技術，長時間使用仍穩定高效。
通過CE、CCC、FCC、RoHS、UN38.3 及 WPC Qi2 25W認證，並嚴格符合中國國家標準（GB38031-2025），經歷針刺、過充、過熱、短路等多項極端測試，提供最嚴苛的安全保障。今次特別在機身印上二維碼，可顯示各種標準證明，即使未來任何改變，仍可加入新證明，延長使用壽命。
1-Power S.Pass2將以象徵安全的黃色、iPhone 17 Pro太陽橙色、黑色及鈦金屬色4款配色登場，黃色由即日起全球首發，其餘3款配色陸續推出，價錢為$569。