Momax聯乘高達期間限定店 必買新產品便攜風扇、手提吸塵機

Momax去年與經典《機動戰士高達》推出一系列聯乘產品，首兩輪產品推出後，第三彈產品系列於銅鑼灣希慎廣場地庫特設期間限定店率先推出，包括新產品渦輪高速吸塵機和清潔套裝、冰感風扇、全球定位器以及高達、渣古及大魔配色的4款Momax Flow水系列等，粉絲又要課金了！

全新推出的1° Airo 2合1渦輪高速吸塵機和清潔套裝，有齊RX-78-2 高達、MS-06S馬沙專用渣古II及MS-06 渣古II 3種配色，最高可達13000 RPM轉速，風扇速度高達18米/秒，兼具風扇和強力吸塵器，配備HEPA濾網及約140分鐘電池續航，手柄雙面不同設計相當精美，售價$499。

另一款粉紅色及藍色HARO全球定位器，今次設計連USB-C充電線可作雙用途，機身使用CR2032電池，同樣有Apple Find My認證並內置蜂鳴器，售價$249。

Pincard Pro可充電全球定位器印上剎那·F·塞爾，超薄卡片型設計並可充電使用，有Apple Find My認證，IP68 防水防塵，售價$349。

全新產品1° Go便攜式冰感風扇最適合夏天使用，帶粉紅貓耳HARO設計，最高可達13800RPM轉速，冰面更印上HARO樣，無級調速設計搭配滾動開關，設計精緻，售價$349。

之前都推出過多款高達尿袋，今次追加了高達艾斯亞款式，1-Power Flow 5000mAh磁吸流動電源，最高支援15W無線快充，可雙向20W PD充電，更有實時電量顯示及金屬支架，售價$399。

高達設計Flow系列

1-Charge Work Flow電源盒備有6插座及3插座設計，同樣有高達、紅及綠渣古配色。6插座最多可同時為11台裝置充電，包括6個AC插座、3個USB-C PD和兩個 USB-A，提供PD 35W GaN快速充電，售價$399。

3插座設計則最多可同時為7台裝置充電，包括3個AC插座、兩個USB-C PD及兩個USB-A，提供PD 30W GaN快充，售價$339。

1-World⁺ Flow 35W伸縮充電線旅行插座亦有3款配色，支援5+1裝置同時充電及35W快速充電，亦設可伸縮USB-C連接線好用方便，售價$349。

另有1-Charge Work Flow 3插口及兩插口T型插座，只有高達藍白配色，售價分別為$289及$249。

Momax x Mobile Suit Gundam期間限定店

地址：銅鑼灣希慎廣場B1樓層B113號店

日期：即日起至4月22日

時間：10am-10pm