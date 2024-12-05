Momax聯乘高達第二彈　新增大魔紫色行動電源、HARO定位器粉絲必買

Momax聯乘高達第二彈有多了新配色及新產品。

Momax之前聯乘《機動戰士高達》推出一系列行動電源、旅行充電器及拖板等產品，今日再次推出第二彈，以MS-09大魔為設計藍本，變成鮮艷奪目的紫色；亦有《機動戰士高達SEED》正義高達及自由高達作靈感的移動電源，以及最新的HARO PinPop Find My全球定位器，Gundam粉絲要有！

大魔紫色1-Power X Pro+磁吸式移動電源，尿袋跟之前高達系列設計一致，同樣支援MagSafe、20W PD和QC 3.0快充，亦有支架及USB-C線，不過容量增加至10000mAh，雖然變得厚身，勝在電量更加見使，可為iPhone充兩三次電，售價為$399。

另外大魔紫配色亦有推出了1-Charge+ GaN 65W充電器，附有可伸縮USB-C線，可同時為兩個裝備充電，售價為$269。還有一款ONEPLUG PD20W 2A2C 11位拖板，比起上次產品更多插頭位，設有兩個USB-A及USB-C接口，最多可為15個設備充電，售價為$319。

全新系列及產品

《機動戰士高達SEED》的1-Power X 10000mAh移動電源則以正義高達藍白色及自由高達紅黑色設計，使用USB-C線充電，同時亦可作背帶環，亦支援20W PD和QC 3.0快充，售價更相宜只是$249。

最可愛的必是今彈新品PinPop Find My全球定位器，HARO青綠色造型可愛，打開矽膠保護殼就是可見PinPop，有Apple Find My認證，使用iOS內置的Find My App即可簡單設定，有實時定位及蜂鳴器，不怕遺失物件，售價$199。