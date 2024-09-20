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科技
2024-09-20 19:18:04

Momax銅鑼灣新店開業優惠　首3天全店9折、免費送iPhone 16手機殼

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Momax於銅鑼灣希慎廣場開設零售店，首3天有多項新張開業優惠。

Momax於銅鑼灣希慎廣場開設零售店，首3天有多項新張開業優惠。

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香港品牌Momax專門店今天進駐銅鑼灣希慎廣場，有齊最暢銷人氣iPhone 16系列配件、流動電源及家品等。開業優惠首3天推出多項推廣，在Apple Store取機後，可直接上樓上睇睇！

Momax分店售賣品牌多個人氣系列及產品。 提供iPhone 16系列配件、流動電源及家品等不同產品可供選購。 iPhone 16手機殼及配件首3天有9折優惠。

新張期間限量免費手機殼

多項優惠活動由9月20至22日，於Momax希慎店內，向店員展示iPhone 16任何型號手機，即可免費獲得指定款式的相關型號手機殼一件，每日限量200份。全場正品都有9折優惠，另外於SOGO戶外大電視捕捉momax廣告片，並Post上「momax 為香港充電資訊群」FB群組，將圖像展示給店員即可免費獲取沙漠鈦系列60W磁吸充電線1條，數量有限送完即止。

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Momax最新推出iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬系列。 有多款不同賣點的iPhone 16手機殼。 Momax 1-World 170W GaN四接口旅行充電插座$649、1-Vibe Go磁吸無線音箱$199。 Momax Q.Mag X 5000mAh超薄磁吸流動電源$299。 Momax本地自家研發的水系列，有充電座、流動電源等不同產品。 店內亦展出Momax招牌及最新產品。

多款手機殼尿袋可選

店內亦有齊Momax全線產品，包括多款手機殼、充電器、充電線及流動電源。最新沙漠色鈦金屬系列最襯iPhone 16 Pro，AiR CaseForm磁吸保護殼亦有多色可選，和設有支架環的CaseForm Roller磁吸保護殼等。

此外還有其他產品包括自家研發的水系列、旅行1-World系列和Pinpop Find My全球定位器系列，以及家品如插座、風筒和直髮夾。

Momax
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場502號鋪
營業時間：10am-9pm

 
 
 