Momax銅鑼灣新店開業優惠　首3天全店9折、免費送iPhone 16手機殼

香港品牌Momax專門店今天進駐銅鑼灣希慎廣場，有齊最暢銷人氣iPhone 16系列配件、流動電源及家品等。開業優惠首3天推出多項推廣，在Apple Store取機後，可直接上樓上睇睇！

多項優惠活動由9月20至22日，於Momax希慎店內，向店員展示iPhone 16任何型號手機，即可免費獲得指定款式的相關型號手機殼一件，每日限量200份。全場正品都有9折優惠，另外於SOGO戶外大電視捕捉momax廣告片，並Post上「momax 為香港充電資訊群」FB群組，將圖像展示給店員即可免費獲取沙漠鈦系列60W磁吸充電線1條，數量有限送完即止。

多款手機殼尿袋可選

店內亦有齊Momax全線產品，包括多款手機殼、充電器、充電線及流動電源。最新沙漠色鈦金屬系列最襯iPhone 16 Pro，AiR CaseForm磁吸保護殼亦有多色可選，和設有支架環的CaseForm Roller磁吸保護殼等。

此外還有其他產品包括自家研發的水系列、旅行1-World系列和Pinpop Find My全球定位器系列，以及家品如插座、風筒和直髮夾。

Momax

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場502號鋪

營業時間：10am-9pm