Momax首推多功能咖啡桌 雙顯示磁吸充電音響氣氛燈

Momax今次又有新產品，並非強項流動電源或插座，反而與香港本地品牌100℃合作，推出集磁吸充電、無線音響、氣氛照明的四合一多功能「Cymbal」咖啡桌，涉足家具界別。 Momax團隊以「摺凳武器」為概念，開發出為香港窩居生活而設的多功能咖啡桌。Cymbal原意為樂器中的鈸，主機配有充電功能，底部之LED燈呈現出不同光影效果。主機可拆除木腿，變成三腳側立式、如摺凳般的音響喇叭，更添靈活性。桌子尺寸為400x400x505毫米，只重3.55公斤，可隨時移動擺放。

磁吸充電枱面 Cymbal擁有20,000mAh電量，櫸木桌面配備高達15W的磁吸無線充電功能，iPhone或Android手機均可使用。另有USB-C 20W PD充電接口，同時為最多兩台裝置充電，手機、平板電腦及手提電腦相容。支持充電直通，可以透過雙重充電功能為內部電池和裝置充電。

內設360°立體聲揚聲器，配有兩個2吋8Ω全音喇叭及1個3吋4Ω低音喇叭，保持音質層次感，透過手機或平板電腦以無線方式播放，播歌時間最長可達8小時。同時內置環境照明設計，3種LED亮燈模式，可調整燈光亮度為空間增添柔和光線。 四合一多功能Cymbal咖啡桌原價$1,299，即日起至2月28日，可以早鳥優惠價$999入手，預計於2月下旬發貨。

查詢：2402 3186