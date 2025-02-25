Momax Cymbal咖啡桌可無線充電藍牙播歌　早鳥優惠$999入手

Cymbal以摺凳作為靈感，三腳咖啡桌可以拆除，變成三腳側立式靠牆立起，背後的燈光打上牆身，形成柔和的光影效果。桌邊亦有LED氣氛燈效，有3種模式包括七彩走馬燈，點綴家居。現時只有原木一款配色，Momax透露未來更會推出白色，更有雷射雕刻可作個人化設計。

同時充電播歌

Cymbal電量為20000mAh，由6粒獨立電池組成，充電直通可同時為內部電池和裝置充電。圓形桌面上設有無線充電位，速度達15W，並帶磁吸可吸實手機，iPhone及Android手機均支援。桌下亦有一個接口裝置，配備Type-C 20W PD充電插口，可同時為最多兩台裝置充電，包括手機、平板及手提電腦等。

內置藍牙喇叭可以接駁手機播放音樂，有兩個2“全音喇叭，最大8W輸出，另有一個3“低音喇叭，最大20W輸出，具有360度環迴音效，無線模式下播放音樂時間最長可達8小時。

Cymbal原價$1299，即日起可以早鳥優惠價$999於品牌店及網店購買，優惠期至2月28日，2月26日起亦會登陸各門市。