MONDO ANC Over-Ear Headphones頭戴式耳機 復古細節 新增降噪

這款石墨色輕巧舒適，頭帶耳墊換上防汗尼龍布料及記憶海綿，佩戴更加通爽不焗，磁吸耳罩設計可輕鬆拆開清潔或更換，音色則以清晰亮麗為重點。

耳機採用經典的八十年代風格外形，加入不少設計細節，如品牌飾牌、斜角造型、滑動式音量調校等。4款顏色各有不同物料及聲音取向，透明、黑色及米灰以皮革製作，低音較為澎湃，適合流行、Hip-Hop等具節奏感的音樂。

全新振膜單元

作為品牌首款搭載主動式降噪技術的耳機，提供主動式降噪、智能自適應降噪、通透及一般模式，只須按動耳機上的ANC按鈕即可切換。機身共有6支收音咪高峰，用作降噪及提升通話清晰度。實試降噪力度不算很強，但仍可隔除街道嘈雜聲音，突出音樂及人聲，聽感亦自然。

採用全新40mm碳納米生物振膜單元，呈現純淨的音色表現。試聽有清脆的高頻、厚實的中頻及豐富低音，層次感充足而且平均，略嫌人聲不夠突出，樂器聲反而較強。耳機支援App操控，可以自選曲風或自行調校EQ，增強音色。

耳機配備最高規格的藍牙6.0，另外亦附上一條3.5mm耳機線及USB-C線連接。長達55小時的使用時間，即使開啟ANC降噪功能續航力亦足。售價為$1,399，現已上市。

查詢：2771 8209